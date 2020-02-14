На марше протеста жители Алжира требовали полной смены правящей элиты 14.02.2020, 19:17

Участники марша скандировали лозунг «Мы не остановимся».

Тысячи алжирцев провели в пятницу марш протеста - в первую годовщину начала еженедельных антиправительственных акций. Протестующие требуют полной смены правящей элиты, подавления коррупции и прекращения вмешательства армии в политическую жизнь Алжира, передает svoboda.org.

Участники марша скандировали лозунг "Мы не остановимся" в то время, как усиленные наряды полиции дежурили на улицах, где проходило шествие.

За минувший год протестующим удалось повлиять на силовые структуры Алжира, что привело к падению президента Абдельазиза Бутефлики и арестам десятков высокопоставленных персон в учреждениях власти, отмечает агентство Reuters. Среди лиц, привлечённых к ответственности некогда неприкасаемый бывший шеф алжирской разведки.

Несмотря на то, что ныненший президент Абдельмаджид Теббун освободил ранее посаженных активистов, учредил комиссию по рассмотрению поправок, предложенных оппозиционерами к действующей конституции, большинство деятелей правящей элиты остались на своих местах.

Протестное движение "Хирак" продолжает настаивать на новых уступках, включая освобождение активистов, остающихся по арестом и ухода "стариков" с руководящих постов в органах власти.

Reuter ссылается на слова постоянных участников протестных акций движения "Хирак", которые заявляют, что численность демонстрантов постепенно уменьшается. Активисты не приняли результатов прошлогодних выборов, заявив об их нелигитимности в связи с остающейся у власти прежней элитой и продолжающимся вмешательством вооружённых сил в политики.