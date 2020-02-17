Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии 17.02.2020, 8:12

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

РФ поддерживает генерала Халифа Хафтара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщает телеканал NTV, публикующий фрагменты интервью с турецким лидером, пишет lenta.ru.

В беседе с журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с "Вагнером"]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — сказал он.

Вероятно, речь идет о видео, опубликованном пресс-службой Ливийской национальной армии 7 ноября. На кадрах видно прибытия верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Они заходят в здание, а затем проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.