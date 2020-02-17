Министр здравоохранения призвал белорусов не бояться китайцев 7 17.02.2020, 15:41

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Владимир Караник высказался по насаждению паники в отношении коронавируса.

Министр здравоохранения Владимир Караник призвал белорусов не бояться китайцев. По его словам, большинство китайских студентов и рабочих в этом году не уезжали из нашей страны, а некоторые прошли 14-дневный медосмотр.

«Мы [Министерство здравоохранения] ярые противники ксенофобии, — цитирует слова министра minsknews.by. — ...Граждане этой национальности, которых мы видим на улицах, в общественных местах, учатся в наших вузах или работают на наших предприятиях».

Караник говорит, что самая деятельная борьба с паникой — информирование населения: «Нужно объяснять, рассказывать людям, доводить правду».

Как известно, в Беларуси обучается около 5 тысяч студентов из КНР. Для части из тех, кто уехал на родину на каникулы, их продлили. Возвращение некоторых китайских студентов ожидается во второй половине марта.

Число жертв коронавируса продолжает расти. Их уже 1770 человек, подавляющее большинство — в КНР. В Беларуси случаев заражения не выявлено.