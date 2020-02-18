Ученые придумали, как получить электричество из воздуха 4 18.02.2020, 11:04

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Разработка имеет значительный плюс по сравнению с другими видами возобновляемой энергии.

Инженеры из MIT создали технологию получения электричества из воздуха. В основе метода лежит реакция с участием природного белка, который позволяет получать электричество из влаги, содержащейся в воздухе. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет hightech.fm.

Устройство, разработанное инженером Цзюня Яо и микробиологом Дереком Ловли, получило название Air-gen или пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками.

Главной действующей силой устройства является белок Geobacter, из которого исследователи создали тонкие нанопровода толщиной менее 10 микрон. Провода собраны в пленку таким образом, что электрический ток генерируется водяным паром, естественно присутствующим в атмосфере.

«Мы буквально производим электричество из воздуха. Air-gen генерирует чистую энергию 24/7. Это самое удивительное и захватывающее применение белковых нанопроводов в истории науки» - говорит Цзюня Яо.

По словам авторов разработки, устройство может генерировать электроэнергию даже в районах с чрезвычайно низкой влажностью, таких как пустыня Сахара. В работе говорится, что Air-gen обладает значительными преимуществами по сравнению с другими видами возобновляемой энергии, в том числе солнечной и ветровой, поскольку не требует солнечного света или ветра и работает даже в помещении.

Ранее инженеры разработали транзистор, который позволит использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии.