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Литва стала лидером по продажам новых автомобилей в ЕС

  • 18.02.2020, 13:00
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Литва стала лидером по продажам новых автомобилей в ЕС

Самыми популярными марками остаются автомобили Volkswagen.

В январе этого года в Литве был зафиксирован самый высокий рост продаж новых автомобилей среди стран-членов ЕС, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), пишет «Новая газета Балтия».

В первом месяце этого года было продано 4238 новых автомобилей. Данный показатель на 35,1% больше, чем в январе прошлого года.

В Латвии продажи автомобилей в этом году сократились на 3,6% до 1484, а в соседней Эстонии они выросли на 3,9% до 2271.

Во ЕС продажи новых автомобилей в январе сократились на 7,5% до 956,8 тысяч.

Самыми популярными марками остаются автомобили Volkswagen.


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