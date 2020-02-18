Японские ученые заставили робота чувствовать 1 18.02.2020, 17:00

Робот Affetto

Фото: Осакский университет, Япония

Инженеры ставят перед собой цель заставить машину сопереживать человеку.

Инженеры из Осакского университета (Япония) разработали новые тактильные датчики и встроили их в напоминающего ребенка робота Affetto. Об этом рассказала один из авторов технологии Минору Асада на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки, которая проходила в Сиэтле с 13 по 16 февраля, пишет Naked science.

Впервые об Affetto японские исследователи сообщили еще в 2011 году, с тех пор они не перестают его совершенствовать. Ранее ученые активно занимались его мимикой — и не только простыми движениями глаз, бровей и губ. Так, Affetto научился и более сложным «эмоциям»: улыбаться, морщить нос, хмуриться и закатывать глаза, да и в принципе стал более походить на человека (хотя от этого его внешность не стала менее пугающей).

Affetto имеет реалистичный скелет лица и тела, покрытый искусственной кожей: чувствительный мягкий материал, в отличие от жесткой металлической поверхности, обеспечивает более полное взаимодействие робота с окружающим миром. С помощью вживленных датчиков теперь Affetto смог почувствовать прикосновения, отличил нежные, аккуратные от грубых и сильных, а также продемонстрировал ответные эмоции.

Цель эксперимента — добиться, чтобы робот-гуманоид научился сопереживать человеку и распознавать его чувства, в том числе негативные. Подобные навыки могут, к примеру, пригодиться роботам, которые предназначены для помощи пожилым.

Однако, по мнению Антони Дамасио, невролога из Университета Южной Калифорнии, есть разница между машиной, которая предсказуемым образом реагирует на болезненный шлепок, и роботом, который сможет различать чувства человека: исследователь подчеркивает, что это станет возможным, только если запрограммировать робота испытывать нечто напоминающее психическое состояние и иметь своего рода внутренний опыт, то есть сознание. А до такого современным технологиям пока далеко, отметил специалист.