Белорусские власти начали работать по Оруэллу 11 18.02.2020, 18:43

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Оказывается, снижение зарплаты — это ее рост.

Telegram-канал Типичная Беларусь – о недаработках местной вертикали.

«Возможно, некоторым интересно, что же ответили контролирующие органы страны на просьбы бюджетников разобраться в снижении зарплат. И вот вам ответ:

— В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

Перевожу на человеческий язык: «Расчеты вам сделали верно, а то что вы не понимаете, почему получилось снижение, то это недоработка ваших руководителей. Которые не смогли объяснить, что снижение зарплаты — это на самом деле ее рост».

И вишенка на торте: «В Госконтроле напоминают, что бюджетники, у которых есть вопросы по зарплатам, могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства».

А в конце, хочу оставить цитату из книги Джорджа Оруэлла «1984»: «В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятии, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей — здравый смысл».