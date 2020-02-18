Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси за 2019 год выросло на 42% 2 18.02.2020, 21:07

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Фото: pixabay.com

Отрицательное сальдо по товарам составило 6,4 млрд долларов.

По объему внешней торговли товарами в 2019 году Беларусь немного недотянула до результатов предыдущего года — 0,1%, следует из данных Белстата. Импорт товаров вырос на 2,3%, экспорт сократился на 2,9%. Отрицательное сальдо торговли товарами по итогам года составило 6,4 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов больше, чем годом ранее, пишет tut.by.

Объем внешней торговли товарами составил 72 млрд долларов. Экспорт белорусских товаров сложился в объеме 32,9 млрд долларов, импорт — 39,3 млрд долларов.

Основным внешнеторговым партнером по-прежнему остается Россия, на долю которой пришлась половина всей внешней торговли. Экспорт в Россию составил 13,6 млрд долларов. За пределами российского рынка больше всего белорусские производители заработали на экспорте в Украину — 4,1 млрд долларов, а также в Великобританию и Германию.

В 2019 году почти наполовину сократился экспорт товаров в Нидерланды, в Великобританию — на четверть, в Германию — на 10%, в Литву — на 9%. Зато экспорт в Китай увеличился на 40%.

В Россию экспорт вырос на 4,5% по сравнению с 2018 годом. Отрицательное сальдо в торговле с РФ составило 8,5 млрд долларов.

Больший прирост экспорта сложился в дальние страны. В два раза вырос экспорт в Гану, Ливан, почти в три раза в Афганистан, в 3,8 раза в Уругвай и в десятки раз в Лаос. Но объемы экспорта в эти страны все равно невелики. Продажи принесли от 7 млн долларов в Ливан до 24 млн долларов в Уругвай. За счет небольшого изначального объема экспорта и сложился такой прирост.

Импорт товаров из России сократился на 2,8%. Но она остается в лидерах. Беларусь купила там товаров на 22 млрд долларов. Вторым по значимости импорта оказался Китай, откуда в Беларусь поступило импорта на 3,8 млрд долларов. Почти в два раза меньшим оказался импорт из Украины и Германии, по 1,7 млрд долларов.

Почти в два раза вырос импорт товаров из Вьетнама, Мьянмы, в 2,5 раза — из Бразилии, почти в три раза увеличился импорт парагвайской продукции, в 16 раз — малийской. Опять же большой рост обусловлен изначально небольшими объемами внешней торговли с этими странами. Импорт товаров из Германии упал на 4,6%. При этом импорт из Китая вырос на 20%, из Украины — на 21%, из Литвы — на 10%, из Польши — на 12%, из Нидерландов — на 30%.