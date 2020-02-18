Российский рубль обвалился на новостях о санкциях против «Роснефти» 1 18.02.2020, 23:01

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Курс доллара подскочил на 60 копеек за 8 минут.

Рубль резко подешевел вечером на МосБирже во вторник на новостях о том, что США вводят санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти», передает finanz.ru.

За торговлю венесуэльской нефтью в обход санкционного режима зарегистрированная в Швейцарии Rosneft Trading SA с 18 февраля включена в «черный список» американского Минфина с блокировкой всех активов и запретом на любые сделки.

Персональные санкции вводятся в отношении вице-президента «Роснефти» Дидье Касмиро, который возглавляет швейцарскую компанию.

Головная головная структура - Rosneft Oil Company, которая уже включена в санкционные списки по Украине с запретом привлекать на Западе долгосрочное финансирование, не попала под новые ограничения. Но российский валютный рынок отреагировал на новости нервно.

«Обвал был стремительным», - констатирует президент ACI Russia Сергей Романчук. За 8 минут курс доллара подскочил на 58 копеек, или 0,9%, и впервые за неделю превысил отметку 64 рубля, а евро взлетел на 54 копейки и превысил 69 рублей.

На 18.33 по Минску сделки с расчетом «завтра» заключались по 64,2050 рубля за доллар (+ 74 копейки за день) и 69,4275 рубля за евро (+84 копейки), после чего курсы плавно поползли вниз, но вернуться к исходным отметкам не смогли. На 20.00 мск доллар стоил 63,9250 рубля (+0,72%), а евро - 69,1250 рубля (+0,57%).

Акции «Роснефти» отреагировали на новости 5-процентным обвалом, который отрезал от капитализации компании 3,6 млрд долларов за три минуты. Впрочем, довольно быстро котировки отпружинили на 2,4% вверх. На закрытие сессии бумаги «Роснефти» подешевели на 2,69% - до 452,2 рубля за штуку.

Интересно то, что на новостях о проигрыше Россией апелляции по делу «Юкоса» рубль «даже не шелохнулся», отмечает Романчук. Суд Гааги, напомним, подтвердил решение международного арбитража и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам компании за конфискацию активов и, как счел суд, целенаправленное доведение ее до банкротства.

Сумма компенсации - это десятая часть золотовалютных резервов России и треть Фонда национального благосостояния.

Сумма компенсации - это десятая часть золотовалютных резервов России и треть Фонда национального благосостояния. Но рынок не верит, что эти деньги придется отдать: сумма компенсации «больше похожа на репарацию в войне», и правительство ни при каких условиях платить ее не будет, потому что в этом случае «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом», говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.