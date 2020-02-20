В Госдуме РФ рассказали, кто сможет стать президентом после поправок в конституцию 4 20.02.2020, 8:29

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Отдельно был упомянут экс-премьер России Дмитрий Медведев.

Принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос депутата ЛДПР Сергея Иванова, сообщает ТАСС.

«Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты», — сказал Крашенинников.

Председатель комитета также отметил, что у экс-президента РФ Дмитрия Медведева есть право еще раз баллотироваться на пост главы государства. «У него есть конституционная возможность, как у всех нас тут присутствующих, — обратился он к коллегам. — Только у нас есть право два раза, а у него один».

Ранее сообщалось, что в конституцию предлагают внести поправки о гарантии неприкосновенности бывшему президенту.

Рабочая группа по подготовке пакета поправок в конституцию была сформирована 16 января. 20 января Путин внес законопроект об изменении основного закона в Госдуму. 23 января нижняя палата парламента приняла закон в первом чтении.