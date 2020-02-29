Готова ли медицина к приходу коронавируса в Беларусь? 56 29.02.2020, 8:05

13,244

Фото: tut.by

Профессиональный врач - о слабых местах системы, созданной Лукашенко.

Вчера был зарегистрирован первый случай коронавируса в Беларуси. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов БНТУ в Минске.

Профессиональный врач и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова рассказала сайту Charter97.org, готовы ли белорусские медики к приходу коронавируса с нашу страну и как противостоять заболеванию

- Как вы прокомментируете заявления властей по поводу первого случая заражения коронавирусом? Готовы ли они противостоять эпидемии?

- Дело в том, что противостоять эпидемии объективно тяжело. В Беларуси это вдвойне тяжело, потому что мы не владеем полной информацией. Власти по привычке всегда могут скрывать сведения, а мы, народ Беларуси, будем иметь информацию из разных источников, как это всегда бывает при таких эпидемиях. Будут идти обвинения и в сторону врачей, и в сторону властей - в связи с тем, что не принимаются никакие меры. На самом деле, они принимаются, но их арсенал очень ограничен. Поскольку, симптомы коронавируса очень похожи на симптомы других вирусных инфекций, то на этапе, когда болезнь себя только проявила, мы не можем точно определить, какой именно вирус вызвал заболевание.

Насчет мер, то во все врачебные учреждения направлены протоколы, как себя вести. В первую очередь, мы должны опросить больного и выяснить, были ли у него контакты с потенциальными носителями вируса, был ли он за границей, встречался ли он с больными с подтвержденным диагнозом - и на случай, если ответ положительный, есть протокол, куда размещать этих больных и как действовать дальше.

Есть также люди, которые просто почувствовали себя неважно. Они не могут мгновенно быть обследованными на предмет коронавируса, тем более, что даже на самые современные тесты ответ будет идти несколько часов.

Нужно готовиться к тому, что количество тех, кто болеет, будет увеличиваться достаточно стремительно. Каждый должен защищать себя сам, держаться индивидуальных мер защиты, как при любой эпидемии. Это значит: мыть руки, избегать толп, следить за своим здоровьем, быть хорошо одетым, не переохлаждаться, чтобы уменьшить риск заболевания.

- Сейчас уже объявлен карантин в Минской инфекционной больнице. Сможет ли она одна справиться - ведь в Ухане, например, даже новые больницы строили?

- Не рассчитывается, что эта больница будет единственной. Во многих учреждениях приостанавливается плановая госпитализация. Например, в 6-ой Минской больнице выделены койки, как резерв, на случай, если заболевание будет расширяться более стремительно, чем предполагается. Медики готовятся.

- В аптеках вчера в считанные часы пропали маски. Справится ли общество с таким ажиотажем? Что делать в такой ситуации?

- Во-первых, самое эффективное, что можно сделать с маской - это одеть ее уже на больного человека. Как профилактическая мера, маска не очень хорошо работает. Можно ее надевать, но это неудобно. В то же время, каждый человек, который оказался вместе с нами, на сегодняшний день должен рассматриваться как потенциально заболевший. Поэтому маску носить в толпе - это логично, но если у вас заболел родственник – на него нужно одеть маску обязательно.

К тому же, маска фабричного производства - двухслойная и работает примерно два часа. Одноразовые маски стирать нельзя, поэтому купить маску на весь период эпидемии вы не сможете. Зато можно пошить несколько масок, если вы вынужденно работаете с потоком людей, и вечером их стирать: элементарные шестислойные марлевые маски могут защитить вас на протяжении 3-4 часов. Вывод: заботьтесь о себе сами и не надейтесь на то, что кто-то придет и скажет - вот вам куча масок.

- В диктаторских режимах чиновники и руководители, в том числе и от медицины, боятся проявлять инициативу. Не наложит ли это отпечаток на борьбу с коронавирусом?

- Инициатива это с одной стороны хорошо, но с другой - бывает не очень. Весь мир идет к тому, что бы действовать по принятым протоколам, которые признаны наиболее эффективными. Возможны новые вызовы и протоколы должны тогда меняться, но то, что есть, когда-то себя хорошо зарекомендовало.

Тут можно осуждать только факты замалчивания, если такие будут. Факты проявления инициативы, необоснованной научными исследованиями - это тоже не лучшие случаи. Просто должна быть открытая информация.

- Власти Ирана скрывали факты случаев коронавируса в стране, а белорусский режим тоже имеет такую склонность. Может ли это наложить отпечаток на развитие эпидемической ситуации?

- У Беларуси и Ирана есть общие проблемы - это диктатура и отсутствие прозрачности власти перед обществом. Поэтому такой риск есть.

В то же время, медики смотрят на ситуацию достаточно трезво. Они ее постоянно анализируют и обеспечивают средствами диагностики. Нам докладывается, что мы должны делать и как мы должны обследовать больных и людей с подозрением на эту заразу, и я не вижу на сегодняшний день причин для паники.

Да, люди будут болеть. Да, кто-то не выживет. Но это будет скорее всего связано не с властями, а с состояние организма. Мы уже знаем, что в группе риска пожилые больные и люди с хроническими заболеваниями, как это было всегда при любой вирусной инфекции. К сожалению, потери будут.

Поэтому задача властей - держать панику под контролем и постоянно заниматься санитарно-просветительской работой. Если это будет сделано и буду выполняться эпидемиологические мероприятия, то должно быть достаточно, чтобы катастрофы не случилась.

- В Иране, где власти скрывали информацию о коронавирусе, заразились и умерли в том числе и чиновники высокого ранга. Как в этом смысле может развиваться ситуация в Беларуси?

- Вирусу «до лампочки». Он не будет смотреть в паспорт, проверять национальность и социальный класс. Заразиться тот, кто не помоет руки и кому в лицо будут кашлять и чихать. Но главное: первым заразиться тот, кто больше всего этого боится. Страх, это доказано, снижает иммунитет.

- Какие слабые места белорусской системы здравоохранения может вскрыть эпидемия коронавируса?

- Слабое место нашей медицины, которое каждый раз испытывается разными неожиданностями - это то, что она закрыта для людей. Информационная закрытость - это средство той же диктатуры и результат отсутствия свободной прессы. Люди будут недовольны полученными ответами, и это потянет за собой проблемы именно в медицине. Будет куча жалоб, скандалы, будут напряженные моменты, которые отвлекают врачей от работы.

Что касается материальной обеспеченности, то мыла и горячей воды, чтобы мыть руки, должно хватить на всех. Думаю, пока никаких специфических лекарств от вируса не предложено, то общих лекарств, как и дезинфекционной терапии, должно быть достаточно. В то же время, хотелось, чтобы в больницах дела обстояли лучше, чтобы не сквозило из окон, не разваливались кровати. Потому что в таких условиях поправляться людям тяжелее. Хотелось, чтобы врачи работали с нормальной нагрузкой, потому что если сейчас педиатры и терапевты начнут бегать по всему городу на три ставки, это значит, что они сами могут стать источником переноса инфекции. Хотелось, чтобы все было сделано разумно и не заставляли нас делать лишнюю работу при отсутствии лишних ресурсов.

- Была информация, что БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения. Правильны ли эти меры?

- Это очень разумный подход. Мы знаем, что студенты учатся большими группами и потоками. Это удобное место передачи инфекции. Единственное, студенты должны понимать, что это не дополнительные каникулы, а время для самообразования. Проблем быть не должно. Когда институты принимают такое решение, они одновременно разрабатывают план, по которому потом эти хвосты будут ликвидироваться. Даже если сейчас объявят каникулы, а студенты будут учиться летом, это тоже будет оправданно.

Также стоит подумать, не разрешить ли свободное посещение и в школах. Я сама задумываюсь, поведу ли детей в школу или буду искать другие возможности на период, пока не пройдет заболевание.

- Что бы вы, как медик, посоветовали делать?

- Ситуация не насколько неприятная, как может показаться, когда читаешь в интернете. Обычная гигиена, обычные предостережения, чтобы не заболеть самому от переохлаждения, обычный прием лекарств, который вам выписали в случае хронических заболеваний. Если организм сохранен в благоприятных условиях, то меньше риска, что он заболеет. Очевидно, не стоит посещать распродажи, возможно, стоит пропустить киносеанс. Ехать за границу или не ехать, каждый решит сам. Но если у вас есть возможность не испытывать судьбу, а спокойно отсидеться на месте, то это хороший вариант. Возможно, это знак или совпадение, что вам есть чем заняться дома.

Самое главное, что мы должны делать - это брать ответственность, когда видим, что человек заболел. В первую очередь хотелось бы обратиться к работодателям. Будьте лояльны к своим сотрудникам. Берегите их. Отправив на больничный одного, возможно, вы сохраните здоровье целому отделу. Не должно быть такого, что человек должен писать отчеты и сморкаться на всех вокруг. Если есть возможность, нужно его заменить. Если поможем друг другу, то переживем не одну беду. И не только эту.