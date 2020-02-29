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Во дворе Минской «инфекционки» развернули палаточный городок

  • 29.02.2020, 10:24
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Во дворе Минской «инфекционки» развернули палаточный городок
Фото: tut.by

Что говорит по этому поводу Минздрав?

Палатки во дворе минской инфекционной больницы поставили, чтобы обеспечить меры безопасности медперсонала. Об этом сообщила tut.by пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Фото: Twitter МЧС Беларуси

— Палатки во дворе Минской инфекционной больнице поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Для осуществления правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии, — пояснила Юлия Бородун.

Она добавила, что пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы, так как на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Пресс-секретарь также поблагодарила МЧС за быстрое реагирование на их обращение.

Юлия Бородун также пояснила, что очередь из скорых, которую накануне вечером могли наблюдать живущие у инфекционной больницы минчане, связана с тем, что в больницу в тот день доставляли студентов БНТУ, которые контактировали с заболевшим иранцем, а также тех, кто жаловался на самочувствие.


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