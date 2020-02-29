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Польша увеличивает добычу нефти и газа в Норвегии

  • 29.02.2020, 11:36
Польша увеличивает добычу нефти и газа в Норвегии

Разработка месторождении Скогул начинается уже в марте.

Польская нефтяная и газовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) сообщила, что Нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте, сообщает «Польское радио».

PGNiG Upstream Norway, дочерняя компания PGNiG, владеет 35-процентной долей в месторождении Скогул. Владельцем и оператором остальных акций является компания Aker BP, у которой PGNiG приобрела акции в 2017 году. Месторождение было открыто в 2010 году. Запасы углеводородов Скогул, принадлежащие PGNiG Upstream Norway, составляют приблизительно 3 миллиона 300 тысяч баррелей.

PGNiG Upstream Norway в настоящее время владеет долями в 29 лицензиях на разведку и добычу на норвежском континентальном шельфе. Интенсификация приобретений месторождений за последние три года позволила компании увеличить добычу природного газа и нефти с 80 миллионов до примерно 200 миллионов баррелей нефти в год.


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