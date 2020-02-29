Коронавирус в Беларуси: очереди скорых и ажиотаж с масками 69 29.02.2020, 14:17

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Что сейчас происходит в стране?

Вчера стало известно о том, что у 21-летнего иранского студента БНТУ диагностировали коронавирус. Парень прилетел в Беларусь рейсом из Баку 22 февраля. Тех, кто с ним был в самолете, а также одногруппников и преподаваталей вчера медики отвезли в инфекционную больницу и госпиталь в Боровлянах. Результаты Минздрав обещает озвучить сегодня, как и количество тех, кто находится на карантине, сообщает onliner.by.

Очереди в инфекционку

Вчера поздно вечером житель Минска сообщил об очередях в инфекционную больницу.

– Машины уезжают и приезжают, — рассказывает он. —За час в больницу прибыло где-то 50 скорых. Сейчас, ближе к полуночи, очередь стала меньше: стоит 6—8 автомобилей.

Также в Telegram-каналах стали появляться видео, как вечером в общежития студентов БНТУ приходят медики в масках и защитных халатах.

Минздрав объяснил, что это студенты и преподаватели, которые контактировали с иранским студентом. Каждого из них нужно было везти на отдельной машине скорой.

Палатки возле больницы

Кроме этого, выяснилось, что ночью во дворе столичной инфекционной больницы на Кропоткина поставили палатки. Для чего? Утром пришел ответ от Минздрава и МЧС: таковы санитарно-эпидемиологические нормы.

Аптеки и очереди за масками

Мы сходили по аптекам и проверили, как там ситуация. Люди стоят за медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и противовирусными препаратами. Выяснилось, что маски скупают в огромных количествах. Между тем в стране выпускается около 200 000 марлевых и 40 000 одноразовых масок. Чиновники говорят, что на следующей неделе в аптеках ожидается поставка более 1,6 млн штук.

Проверяемся на коронавирус

Один из читателей издания Виталий Петрович вернулся из-за границы и решил провериться на коронавирус. Испытать, так сказать, на себе. Говорит, что взяли анализы и отпустили восвояси. Как найдут вирус — позвонят.

Как я могу защитить себя и предотвратить распространение заболевания?

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и оканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:

— регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его;

Фото: onliner.by

— держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей;

— по возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание;

Фото: onliner.by

— как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить;

— если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.