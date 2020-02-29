Жители Беларуси ожидают нового повышения пенсионного возраста 1 29.02.2020, 22:30

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С 2017 года пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается на полгода.

Жители Беларуси полагают, что в ближайшие 10—15 лет пенсионный возраст в стране будет увеличен. Это следует из результатов опроса, презентация которого состоялась 28 февраля в Минске, пишет сайт naviny.by.

Опрос проводился осенью 2019 года, в нем приняло участие более 1500 респондентов.

Как сообщил на презентации экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович, 68,4% опрошенных считают, что пенсионный возраст в ближайшие 10—15 лет будет увеличен, 75% респондентов заявили, что не ожидают его снижения.

При этом, сказал Шиманович, люди отметили низкий уровень пенсий. «90% опрошенных заявили, что пенсии не обеспечивают безбедную старость, люди считают пенсии низкими. В чем причина? По мнению 70% респондентов, пенсии низкие в стране потому, что люди мало зарабатывают и экономическая ситуация в стране сложная», — заметил экономист.

В то же время, добавил он, опрошенные не поддерживают идею увязки размера пенсии с величиной заработной платы. «Более 62% опрошенных поддержали мнение, что размер пенсии должен зависеть от трудового стажа, а не от размера отчислений в Фонд социальной защиты населения», — сообщил Шиманович.

Результаты исследования также показали, что белорусы не склонны делать пенсионные накопления.

«16% опрошенных сообщили, что на пенсии планируют жить на сбережения, а более 70% планируют жить на государственную пенсию. Почему люди не накапливают? Данные опроса показали, что у людей не хватает средств, чтобы делать пенсионные накопления», — сказал экономист.

Он также отметил, что белорусские пенсионеры предпочитают заниматься подсобным хозяйством. «Только 11% опрошенных заявили, что не будут заниматься огородом и дачей на пенсии. 90% респондентов сообщили, что на пенсии нужно найти какое-то занятие. Возможность увеличить доход на пенсии люди видят в одном — в работе», — резюмировал Шиманович.

С 2017 года пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается на полгода. Этот процесс должен завершиться в 2022 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.