«Коммерсантъ»: Скидок для Беларуси по нефти США точно делать не будут 11 3.02.2020, 12:09

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Добычей нефти в США занимаются частные компании.

Несмотря на то что в ходе своей поездки по постсоветскому пространству Майк Помпео тщательно воздерживался от выпадов в адрес России и давал понять, что США не хотят ставить бывшие советские республики перед жестким выбором — Москва или Вашингтон,— его встречи и переговоры показали: США пытаются оторвать от России бывшие советские республики, входящие в интеграционные объединения в зоне ее стратегических интересов, пишет «Коммерсантъ».

В полной мере это проявилось в ходе визита госсекретаря Помпео в Минск, продлившегося менее дня, но имевшего огромное значение для обеих сторон. Это был первый визит столь высокого представителя администрации США в Беларусь за последние четверть века. После того как в период правления Джорджа Буша-младшего в Белом доме назвали Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», Беларусь оказалась под американскими санкциями, которые продолжают действовать и по сей день. «Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия»,— попытался сыграть на опережение Лукашенко.

— Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — заявил госсекретарь США, дав понять, что Минск, с точки зрения Вашингтона, встал на путь исправления.

При этом он заявил о намерении «и дальше работать для того, чтобы Беларусь была суверенна и независима».

Учитывая, что Беларусь строит с Россией «союзное государство», госсекретарь Помпео не мог обойти стороной тему отношений в треугольнике Москва—Минск—Вашингтон, обозначив ситуацию так: «У вас длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними».

Впрочем, самое громкое заявление Майка Помпео в Минске касалось предложения полностью обеспечить Беларусь американской нефтью, реализация которого, судя по всему, должна была бы сделать неактуальным для Минска получение российской нефти. «США хотят Беларуси помочь создать свое собственное суверенное государство.

Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — заявил Майк Помпео в Минске, напомнив, что США остаются «самыми крупными производителями энергоресурсов в мире».

Напомним, что американская нефть ранее уже поступала в страны Восточной Европы — в основном небольшими партиями. После введения РФ эмбарго на поставки нефти в Украину Киев закупал в том числе и сырье из США (нефть поступала в страну через Одесский порт). Также партии нефти закупала Польша: последний раз — вследствие ограничения поставок из РФ из-за попадания в «Дружбу» хлорной нефти.

Однако полноценной альтернативой нефти из РФ такие поставки не могут стать из-за высокой цены по сравнению с сырьем, поставляемым по «Дружбе». По словам Дмитрия Маринченко из Fitch, добычей нефти в США занимаются частные компании, никаких нерыночных скидок они для Беларуси точно делать не будут — поэтому американская нефть, особенно с учетом транспортного плеча, будет дороже российской.

Поставка может быть осуществлена либо через балтийские порты, либо через Одессу, а потом по железной дороге, отмечает эксперт. Если закупки и будут осуществляться, полагает господин Маринченко, то скорее в небольших объемах и на основе коротких контрактов: действия Минска сейчас направлены на то, чтобы получить максимально выгодные условия от России. Очень вероятно, что Россия останется если не единственным, то по крайней мере самым крупным поставщиком нефти в Беларусь в обозримом будущем, считает эксперт.