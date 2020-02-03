В Минске отменили оплату проезда банковскими картами 2 3.02.2020, 14:03

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Эксперимент в трамваях 6-го маршрута признали неудачным.

В Минске эксперимент с оплатой проезда в наземном общественном транспорте бесконтактными банковскими картами признали неудачным. С мая 2019-го он проводился в трамваях 6-го маршрута. По словам заместителя главного инженера «Минсктранса» Михаила Сладинского, главная причина сворачивания эксперимента «кроется в неудовлетворительных результатах по финансовой отчетности, касающейся подтверждения количества пассажиров, воспользовавшихся этой услугой», сообщает Euroradio со ссылкой на minsknews.by.

«Минсктранс» озабочен тем, что по итогам семи месяцев работы цифры у предприятия и банка не сошлись. «Речь идет не об одном-двух пассажирах, а о десятках и сотнях. А это деньги», — говорит Сладинский. По его словам, отключение функции оплаты банковскими картами еще более сложное, чем подключение. На это потребуется около недели, о точной дате пассажирам сообщат позже.

Если бы эксперимент признали удачным, систему собирались внедрить на всем наземном транспорте. Его снова могут повторить, если появится какой-то механизм контроля за количеством пассажиров.

«А при существующем положении вещей к нам могут возникнуть вопросы и со стороны проверяющих органов», — рассказал заместитель главного инженера «Минсктранса».