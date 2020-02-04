Андрей Санников: Забудьте о Лукашенко 2 4.02.2020, 15:30

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Андрей Санников

Важно, что США высказались в поддержку территориальной целостности Беларуси.

В Минске госсекретарь США Майкл Помпео указал на важность независимости и суверенности Беларуси. Таким образом он дал понять Кремлю, что США следят за ситуацией в стране. Помпео также отметил, что Штаты обеспокоены проблемой прав человека, заявил в интервью «Польскому радио» бывший вице-министр иностранных дел Беларуси, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, комментируя визит госсекретаря в Минск (перевод - Charter97.org).

Это очень важный визит. В последнее время США отсутствовали в этом регионе, они посещали Россию, но никогда не было таких визитов в страны бывшего СССР, в том числе в Беларусь – отмечает Андрей Санников.

Во время своей поездки Майкл Помпео посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, но не поехал в Москву.

«100% необходимой нефти»: это несерьезная информация

По мнению Андрея Санникова, заявления Майкла Помпео на пресс-конференции в Минске о готовности якобы поставить из США в Беларусь 100% потребности нефти по конкурентной цене, не следует рассматривать как нечто серьезное.

Во-первых, целью Лукашенко не является обеспечение нефтью потребностей Беларуси, ему нужны поставки дешевой нефти, чтобы была возможность продавать ее дороже на Запад после переработки, как это было раньше. Как подчеркнул политик, Помпео говорил о конкурентных ценах, значит, нефть может быть дешевле чем на рынке, но не дешевле чем по специальной цене, которую Кремль давал Лукашенко. Поэтому он будет добиваться дешевой нефти от России.

Пока что Россия не подписала с Беларусью договора о поставках – это часть давления для «углубления интеграции».

Как прогнозирует Андрей Санников, в итоге Лукашенко получит нефть из России, но ценой определенных уступок.

– Мы уже наблюдали такую политику Кремля – усиление прессинга на Минск, а потом его ослабление за уступки. Вопрос, что на этот раз Лукашенко отдаст Москве: завод колесных тягачей, производящий шасси для российских ракетных пусковых установок, производство калийных удобрений или что-то еще? - задается вопросом политик.

«Забудьте о Лукашенко. Важно то, что сделал Вашингтон»

В последнее время Россия оказывает чрезвычайно сильное давление на Минск, требуя, например, согласования дорожных карт по дальнейшей интеграции. Лукашенко сильно нервничает, как можно заметить по его заявлениям. Россия давит на белорусского правителя сильнее, чем он может выдержать. Изменится ли в такой ситуации его политика?

- Давайте забудем об Александре Лукашенко в этом контексте. Проблема в том, что Лукашенко не может защитить независимость Беларуси, он сам представляет угрозу независимости. Ему нужна независимость, чтобы он мог оставаться у власти. Именно Лукашенко создал модель, на основе которой Россия хочет включить в свой состав Беларусь. Он сам создал эту опасную ситуацию, а главное - он не ищет из нее реалистичного выхода. Лукашенко по-прежнему говорит, что не будет никаких реформ или модернизации, а это значит, что он не способен реально отстоять независимость Беларуси, - говорит Андрей Санников. - Поэтому хорошо, что США подчеркнули важность суверенитета Беларуси, а ранее напомнили о важности Будапештского меморандума. Важно, что США высказались в поддержку территориальной целостности Беларуси.

Визит Помпео в Минск также является сигналом для России, что планы Кремля, которые Москва хочет продвигать, являются неприемлемыми - речь идет о планах по ограничению независимости Беларуси, - говорит собеседник.

Без кредита Международного валютного фонда

По словам Санникова, Лукашенко, возможно, обратился к США за помощью в получении кредита от Международного валютного фонда (МВФ), но из-за отсутствия реформ и модернизации он вряд ли его получит. Бывший заместитель главы МИД сказал, что многолетняя практика Александра Лукашенко - обманывать Запад, выпрашивая кредиты и получать дешевую нефть из Москвы. Он намерен продолжать в том же духе.

По словам Санникова, Александр Лукашенко не хочет ничего менять в Беларуси и радуется визиту Помпео только потому, что может использовать его в торговле с Путиным.

- Лукашенко может только усугубить ситуацию. К тому же он боится белорусов. Он знает, что люди его давно ненавидят и опасается протестов. И в то же время хочет и дальше оставаться у власти, - отметил Андрей Санников.

Что дальше?

В 2020 году в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Лукашенко хочет остаться у власти на седьмой уже срок, ничего не меняя, а это вызовет в стране кризис, - прогнозирует Андрей Санников.

По его мнению, Лукашенко надеется, что в конечном итоге с Россией будет достигнуто соглашение по вопросу о нефти, и потом все будет как обычно. Диктатору кажется, что достаточно пережить этот кризис и все само собой уляжется.

Однако, по словам Андрея Санникова, Россия не снизит интеграционное давление на Беларусь, хотя на короткое время с учетом конституционных изменений в России и перестановок в правительстве, Москва может сделать тактическую паузу, поскольку внутренние вопросы будут для нее приоритетными. «Кремль просто растянет свои планы во времени», - сказал собеседник.

Перемены в России

Что означают перемены в России, которые дают Лукашенко передышку?

- В России ожидались такие перестановки, - говорит Андрей Санников. - Я ожидал, что Путин внесет изменения раньше, чем до 2024 года. Он известен тем, что строит сложные планы и реализует их шаг за шагом, - добавил он.

По мнению бывшего заместителя главы МИД Беларуси, происходящее опасно для соседей России, в том числе для Польши и Запада. Россия движется в тоталитарном направлении, - считает Андрей Санников. По его мнению, Дмитрий Медведев был снят не в качестве наказания, а потому, что на месте премьер-министра Путину нужен был кто-то, при ком новые планы воспринимались бы серьезней. В России же над Медведевым смеются, - подчеркивает Санников.

Как добавил Санников, если оглянуться в прошлое, то надо обратить внимание, что Москва заранее теоретически обосновывает те ходы, которые будет делать.

- Мы помним так называемую Мюнхенскую речь Путина (о том, что распад СССР был геополитической катастрофой) и помним, что произошло дальше. В настоящее время Кремль хочет переписать историю Второй мировой войны - Путин пообещал вскоре опубликовать статью на эту тему. Эта переделка Кремлем истории нацелена на дальнейшие распри в Европе. В частности, Польша является одной из главных целей агрессивной политики России, - заявил Андрей Санников. По его словам, конференция в Яд Вашем, организованная близким к Кремлю олигархом Моше Кантором, предоставила международную трибуну именно Путину. - Президент Анджей Дуда был абсолютно прав, что не поехал в Иерусалим, - добавил он.

- Однако поехали другие, и Израиль действовал так, как будто там никто не в курсе, кто такой Путин, - отметил он.

Белорусский оппозиционный политик считает, что Россия очень довольна “брекситом” и, безусловно, намерена продолжать свою деятельность в Европе, чтобы вызвать еще большие разногласия. Россия также продолжит оказывать давление на Беларусь, Украину, страны Балтии, Польшу и на другие государства.

- Кто знает, что сейчас у них в головах относительно военных планов. Российские генералы известны тем, что не прекращают планировать войны, - отметил Андрей Санников.

- Мы видим агрессию России в Украине, вмешательство в Сирии, Венесуэле, Ливии. В последние десятилетия Россия укрепляла и переворужала свою армию. Нет примеров позитивного влияния России на мир - только негативные, - сказал замглавы МИД.

Есть и другие события, которые вызывают тревогу. Как напомнил Андрей Санников, писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе на стороне пророссийских бандитов-сепаратистов и входящий в консультативную группу по внесению изменений в конституцию, создает новую партию «За правду».

– Опасные националистические группы набирают силу, пользуются поддержкой правящей элиты, и все это указывает на то, в каком направлении пойдет Россия вместе с Путиным, - отметил наш собеседник.