Европа впервые закупила столько же СПГ, сколько российского газа 4 6.02.2020, 21:24

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Импорт СПГ в январе вырос на 29%, поставки «Газпрома» рухнули на треть.

Европейские страны продолжают резко наращивать закупки сжиженного газа. По итогам января импорт СПГ достиг 10 млрд кубометров и впервые в истории сравнялся с поставками от «Газпрома», следует из данных ежемесячного «Мониторинга» школы «Сколково», передает finanz.ru.

Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019-го «Газпром» продал 15 млрд кубометров, а виде СПГ на рынок поступило 7,7 млрд.

Но с тех поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт «Газпрома» упал катастрофически - на 33% год к году. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).

Европейский рынок продолжает тонуть в избытке газа, который уже обрушил цены до уровня, близкого к точке рентабельности «Газпрома». На крупнейших газовых хабах - британском NBP и нидерландском TTF - спотовые контракты в течение января продавались в среднем по 4 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц). К концу месяца котировки просели до 3,5-3,7 доллара, что эквивалентно 120-130 долларов за тысячу кубов.

Точкой безубыточности для российского трубопроводного экспорта (с учетом всех налогов, стоимости добычи и транспортировки) принято считать отметку около или чуть ниже 4 долларов за млн БТЕ, а это фактически текущий уровень цен, пишут эксперты «Сколково».

Цены в долгосрочных контрактах «Газпрома» заметно выше, но поставки по ним падают, вынуждая компанию продавать значительные объемы на электронных торгах. За первые две недели января объем таких сделок превысил 2 млрд кубометров по средней цене около 150 долларов.

Добыча газа в США тем временем продолжает расти (+8%, 2,7 млдр кубометров в день), и Минэнерго прогнозирует новые рекорды экспорта СПГ: 67 млрд кубометров в этом году и 80 млрд - в следующем.

При текущих ценах экономика поставок американского СПГ в Европу уже на грани рентабельности, а с учетом платежей за сжижение - в красной зоне, отмечают эксперты «Сколково»: заводы продают СПГ по 70-120 долларов за тысячу кубометров, 35 долларов стоит транспортировка, 18 долларов - регазификация.

«Однако пока поставщику выгодно не останавливать поставки, а искать возможности оппортунистических поставок на прибыльные рынки, плюс, конечно, выручают долгосрочные сбытовые контракты, цены по которым гораздо выше спотовых котировок. Однако, если цены на газ в Европе упадут ниже $100, то можно ожидать сокращения поставок спотового СПГ на европейские рынки. Поставщики будут, прежде всего, стараться выполнять «премиальные» долгосрочные контракты. «Газпром» же будет вынужден поставлять при любой цене, поскольку по контрактам обязан выполнять заявки потребителей. Такой сценарий может отрегулировать цены в сторону повышения. Однако есть и вероятность продолжения «войны всех против всех» за доли и объемы на газовых рынках. В таком случае, регулирование может произойти только со стороны спроса», - говорится в докладе «Сколково».