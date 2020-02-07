На журналистку «Новой газеты» напали в Грозном
- 7.02.2020, 8:23
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Нападавшие снимали свои действия на камеру.
Вчера , в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину, сообщает novayagazeta.ru.
Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами.
Нападавшие снимали свои действия на камеру.
Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.
Это блогер, который снял и выложил на ютьюбе видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Его обвиняют в хранении оружия.
Сообщается, что журналистка и адвокат намерены подать заявления о нападении на них в правоохранительные органы Чечни.
Елена Милашина - автор многих расследований о нарушении прав человека в Чечне, которые резко критиковал глава республики Рамзан Кадыров.