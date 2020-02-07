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Помпео и Гуайдо договорились удвоить усилия для свержения диктатуры

  • 7.02.2020, 9:26
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Помпео и Гуайдо договорились удвоить усилия для свержения диктатуры
Фото: EPA

Законный президент Венесуэлы провел переговоры с главой Госдепартамента США.

Госсекретарь Майк Помпео встретился с Хуаном Гуайдо, временным президентом Венесуэлы в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, передает «Голос Америки».

По словам Морган Ортагус, официального представителя Госдепартамента, Помпео подчеркнул неизменную поддержку США в отношении Гуайдо. Госсекретарь и оппозиционный лидер Венесуэлы обсудили успешный визит Хуана Гуайдо в США и встречи, которые временный президент страны провел в Вашингтоне.

«Госсекретарь Помпео и временный президент Гуайдо обсудили пути, с помощью которых демократические политики и международные партнеры вместе могут открыть возможность к созданию переходного правительства, которое проведет открытые и честные выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи», - говорится в сообщении Ортагус.

Помпео и Гуайдо также отметили необходимость удвоить усилия, чтобы добиться многолетних требований венесуэльского народа – положить конец диктатуре Мадуро и вернуть венесуэльцам демократию, экономическое процветание и достоинство.


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