Переговоры в Сочи закончились провалом 78 7.02.2020, 22:15

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(oбновлено) Лукашенко уехал без заявлений для прессы.

Россия и Беларусь продолжат консультации по «интеграции» на уровне правительств, заявил глава администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Сочи между Лукашенко и Путиным, передает «Радыё Свабода».

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Козака, РФ и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. Однако, по словам Козака, скидки для Беларуси на нефть потребовали бы государственного регулирования поставок, а на это Россия пойти не может.

«Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются».

Условия регулирования нефтяной отрасли РФ не будут изменены, но российское правительство будет способствовать поставкам нефти в Беларусь, заявил российский чиновник.

Сообщается, что Лукашенко уехал с переговоров без заявлений для прессы.

Отметим, что Лукашенко неоднократно озвучивал свою позицию по цене газa на ближайшую перспективу – снизить цену уже с 2020 года, чтобы в ближайшей перспективе снизить ее до уровня Смоленской области.