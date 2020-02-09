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В Вильнюсском аэропорту обнаружили самолет известного российского олигарха

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  • 9.02.2020, 16:50
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В Вильнюсском аэропорту обнаружили самолет известного российского олигарха
Иллюстрационное фото

Самолет Aircraft Hawker 800 принадлежит Пригожину.

Агентство Scanpix зафиксировало в Вильнюсском аэропорту самолет Евгения Пригожина, доверенного лица президента России Владимира Путина, пишет delfi.lt.

На снимках запечатлен Aircraft Hawker 800. Его регистрационные номера – VP-CSP. Самолет принадлежит Пригожину.

Фото: delfi.lt

Пригожин - российский предприниматель, связанный с Путиным. В одной из статей в СМИ его назвали путинским поваром, поскольку его рестораны поставляли блюда для гостей Путина из-за границы.

Пригожину принадлежит сеть компаний, в числе которых три бизнеса, обвиненные во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Поэтому в отношении Пригожина и его компаний были введены экономические санкции.

Фото: delfi.lt

Министерство финансов США расширило санкции против России. В санкционный список добавлен бизнесмен Евгений Пригожин, и одна организация - "Агентство интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей".

Американские санкции касаются и всего имущества Пригожина, включая самолет, который был замечен в Вильнюсе.

Фото: delfi.lt

Сам Пригожин отрицает связь с "Агентством интернет-исследований".


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