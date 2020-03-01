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Лукашенко, пожаловавшись на работу в субботу, стал прогуливать будни

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  • 1.03.2020, 9:43
  • 9,174
Лукашенко, пожаловавшись на работу в субботу, стал прогуливать будни

Об особенностях диктатуры в Беларуси.

1 февраля при встрече в Минске с госсекретарем США Майклом Помпео правитель Беларуси заявил: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а я работаю».

По форме это выглядело жалобой на трудную судьбу, но пресс-служба диктатора предупредительно уточнила, что Лукашенко шутил. И действительно, если изучить его рабочий график за февраль, становится очевидно, что это был именно юмор – вполне возможно, даже сарказм. Судите сами, пишет «Солидарность».

Просто перечислим даты, когда местонахождение Лукашенко оставалось неизвестным.

Понедельник 3 февраля.

Среда 5 февраля.

Понедельник 10 февраля.

Среда 12 февраля.

Понедельник 24 февраля.

Среда 26 февраля.

При этом в выходные правитель официальных мероприятий не проводил. А в перечисленные будни его пресс-служба сообщала максимум о письменных поздравлениях от имени Лукашенко.

За одним странным исключением – однажды диктатор вышел на связь с министром по телефону.

И не сказать, что для правителя мало работы. К примеру, он сам обещал проинспектировать Барановичи во втором полугодии 2019 года, чтобы проконтролировать, как чиновники дают толчок развитию крупного промышленного центра. Но так туда и не доехал. И подобных примеров хватает.

Впрочем, можно посмотреть на эти исчезновения и с другой стороны. Два года назад Лукашенко проговорился: «В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали».

По чьему опыту он судил в тот момент, можно догадываться. И то, что на этот раз в рабочем графике не вылетело «полфевраля», – уже прогресс.


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