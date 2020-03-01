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Над Идлибом сбили самолет сил Асада

  • 1.03.2020, 14:23
  • 3,505
Над Идлибом сбили самолет сил Асада
Иллюстрационное фото

Есть информация, что это мог быть и российский бомбардировщик Су-24.

Самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, сообщает Anadolu.

Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит повстанцами вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Повстанцы Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, также заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным войскам. Видео, на котором запечатлен предполагаемый подбитый самолет, опубликовал в воскресенье, 1 марта, один из пользователей Twitter.

Как отмечается в комментарии к ролику, бомбардировщик был сбит зенитной ракетой в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб.


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