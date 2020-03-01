Над Идлибом сбили самолет сил Асада 1.03.2020, 14:23

3,505

Иллюстрационное фото

Есть информация, что это мог быть и российский бомбардировщик Су-24.

Самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, сообщает Anadolu.

Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит повстанцами вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Повстанцы Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, также заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным войскам. Видео, на котором запечатлен предполагаемый подбитый самолет, опубликовал в воскресенье, 1 марта, один из пользователей Twitter.

Nihayet

Bir rus uçagı vuruldu hamd olsun pic.twitter.com/gOSeiUBQBh — Netret Küçük (@kucuk_netret) March 1, 2020

Как отмечается в комментарии к ролику, бомбардировщик был сбит зенитной ракетой в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб.