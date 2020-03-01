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В Стамбуле задержали главного редактора пропагандистского издания Sputnik

  • 1.03.2020, 15:29
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В Стамбуле задержали главного редактора пропагандистского издания Sputnik

Арестованы еще трое пророссийских пропагандистов.

Сотрудники турецкой полиции задержали в воскресенье в Стамбуле главного редактора российского пропагандистского агентства Sputnik Turkiye ("Спутник Тюркие") Махира Бозтепе. Об этом сообщил ТАСС источник в агентстве.

"Да, это правда", - сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить, что Бозтепе был задержан полицией.

Поздно вечером в субботу российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех пропагандистов. Как утверждает издание, причиной задержания стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.


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