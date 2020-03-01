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Жительница Барановичей хотела пройти тест на коронавирус и не смогла

  • 1.03.2020, 16:18
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Жительница Барановичей хотела пройти тест на коронавирус и не смогла

Скорая помощь отказалась ее перевозить.

Девушка из Барановичей захотела пройти тест на новый коронавирус и не смогла этого сделать. Симптомов заболевания у неё не было, она хотела перестраховаться, если и симптомы появятся позже, передает euroradio.by.

Сначала девушка обратилась в скорую помощь. Ей сказали, что перевозить человека с подозрением на COVID-19 не могут, потому что нет нужного оборудования. В поликлинике, куда её перенаправили из "скорой", также отказались проверять на коронавирус и отправили в инфекционную больницу. Медсестра в больнице по телефону сказала, что в Барановичах нет тестов на COVID-19, и посоветовала ехать в Минск и сдавать анализы там.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрирован только 1 случай COVID-19. Он завозной, заболел студент БНТУ из Ирана, недавно вернувшийся в Беларусь. Отец его девушки под подозрением, его анализы перепроверяются, но симптомов заболевания у него нет.


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