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Студент БНТУ: Нас не выпускают из общежития

  • 1.03.2020, 20:50
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Студент БНТУ: Нас не выпускают из общежития

Студенты университета, где учился иранец с коронавирусом, останутся на карантине до 15 марта.

Студенты Белорусского национального технического университета до 15 марта будут карантине, передает «Радыё Рацыя». В высшем учебном заведении, где учится иранец, у которого зафиксирован первый на территории Беларуси случай каронавируса, отменены аудиторные занятия.

Несмотря на рекомендацию не уезжать из столицы многие учащиеся все же уехали из общежитий к родителям, рассказал один из студентов БНТУ:

- Закрыли универ до 15 марта, держат в общежитии, не выпускают. Всем иногородним настоятельно рекомендовано не покидать Минск. Можно в магазин сходить, только из Минска не уезжать. Некоторые уже поуезжали, собирали информацию, кто где вообще находится из группы. Пишут, что одного в Барановичах уже в инфекционку положили с высокой температурой. Вчера были в восьми аптеках, нет нигде масок. Медосмотр с утра проводили - мерят температуру.


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