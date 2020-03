Как Кремль пытается привести свою партию к власти на Кипре 1.03.2020, 21:58

Одна из партий — проект российских спецслужб.

16 февраля 2020 года на Кипре задержали основателя местной русской партии Алексея Волобоева, пишет The Inseder. Против него возбуждено уголовное дело в связи с публикацией личных данных главного редактора кипрского независимого русскоязычного издания Cyprus Daily News (CDN) Бориса Демаша и в связи с угрозами в его адрес. Угрозы начались после того как издание опубликовало расследование Дмитрия Хмельницкого о том, что подконтрольная Волобоеву партия «Я — гражданин» (ЕОП) — проект российских спецслужб: Волобоев и его однопартийцы имитируют политическую деятельность, получают финансирование от лояльных Кремлю бизнесменов и служат исключительно интересам Москвы. В 2021 году партия рассчитывает попасть в парламент Кипра через скупку голосов избирателей и «перевербовку» парламентариев из других партий.

С разрешения Cyprus Daily News журналисты публикуют отрывки из расследования, проведенного изданием.

Летом 2017 года в кипрском городе Лимассол чуть было не появился памятник Ленину. Установить скульптуру вождя мирового пролетариата собирались новоиспеченные политики — представители партии «Я — гражданин» (по-гречески. «Эго о Политис», или ЕОП). Партия еще находилась в процессе регистрации, и отметить свое официальное открытие партия собиралась почтив память Владимира Ильича. Памятник Ленина придумали заказать в Киеве — благо, после «ленинопада» там их должно было быть много. Но праздника с «хайпом и огоньком» не получилось. Администрация Голосеевского района Киева ответила, что скульптура передана на баланс другой организации, и на этом идея заглохла. Так в Лимассоле и остались лишь два бюста «великих русских» — Пушкина и Гагарина.

Официальная программа партии — «ликвидация коррупции и произвола чиновников», обеспечение экономического роста и свободы предпринимательства, забота о слабых и бедных, борьба за экологию и защита прав животных. В документе цитируется Аристотель и говорится, что «партия «Эго о Политис» не базируется на строгих канонических постулатах любого из традиционных идеологических течений, а берет лучшее от каждого». Изначально партия создавалась как «русская», но сегодня представляет себя как «объединение граждан Кипра /…/ независимо от национальности». При этом рядовых членов у партии нет, зато есть Центральный комитет и Политбюро, состоящие из шести человек.

Президент партии и ЦК Йоргос Кунтурис — греко-киприот, художественный руководитель и главный дирижер детского симфонического оркестра Кипра, а также член экспертного совета Российского центра науки и культуры в Никосии (принадлежит Россотрудничеству). Он окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, а также ее аспирантуру.

Вице-председатель ЦК Иван Михневич — белорусский бизнесмен родом из Минска, мультимиллионер, IT-специалист и сооснователь компании Wargaming. В 2017 году в интервью изданию «Белорусский партизан» Михневич рассказал, что стал вице-президентом партии на Кипре, потому что его «насторожили» итоги парламентских выборов 2016 года — тогда в парламент прошла ультраправая партия ELAM, близкая к греческой ультраправой неонацистской партии «Золотая Заря».

Член ЦК и Политбюро ЕОП Дмитрий Якушев — уроженец Мариуполя, правая рука олигарха Дмитрия Босова, владельца группы «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Интерес «угольного короля России» к партии объясняется тем, что, по информации источников CDN, Якушев, предположительно по поручению Босова, вел переговоры с кипрскими чиновниками о возможном переводе местных электростанций с нефтепродуктов на уголь.

Еще один член ЦК и Политбюро Игорь Годовников — владелец турагентства Prometheus и одноименного агентства недвижимости. Секретарь ЦК партии Адамос Катсантонис — бывший член Компартии Кипра, председатель общества дружбы Кипр — Северная Корея, по его собственным словам, «друг Ким Чен Ына». Катсантонис единственный член политбюро, который не говорит по-русски. Пресс-секретарь ЦК Димитрис Михалакакос — журналист, учился в Ленинграде, бывший член компартии.

На связи с Москвой

«Друг России» Йоргос Кунтурис занял кресло председателя только в 2018 году, когда партия поменяла концепцию (отказалась от принципа мононациональности). До этого председателем ЕОП был ее основатель — Алексей Волобоев. Ныне он рядовой член ЦК и Политбюро партии. Волобоев — бизнесмен, ресторатор, живущий на Кипре более 15 лет, основатель кипрской радиостанции «Русская волна». О себе он рассказывает, что до переезда на Кипр занимался нефтяным бизнесом, однако эту информацию нам подтвердить не удалось.

Волобоев вместе с белорусом Михневичем и есть реальные руководители партии, при этом за текущую деятельность отвечает именно Волобоев. По информации источника, знакомого с работой партии, он полностью подконтролен российскому посольству на Кипре, бывает на всех его мероприятиях и пользуется полным доверием дипломатического ведомства. В частности, Волобоева в посольстве знакомили с секретными дипломатическими документами, такими как стенограммы переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом, которые прошли в феврале 2019 года в Москве. Волобоев открыто занимает пропутинскую позицию и, по информации того же источника, согласовывает все заявления партии с российским посольством.

Создатели партии ЕОП Иван Михневич и Алексей Волобоев

Двум источникам CDN Волобоев лично рассказывал, что во время поездок в Москву он встречался с теперь уже бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким, замруководителя ЦИК «Единой России» и главой партийного управления по региональной и технологической работе Андреем Парфеновым, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным и первым замглавы АП Сергеем Кириенко.

Единственный офис партии находится в Никосии и полностью контролируется российскими спецслужбами. Например, поменять пароли на офисных компьютерах можно только через Москву, что означает, что вся система безопасности управляется из России.

Осенью 2018 года из Кремля в помощь ЕОП была прислана команда политтехнологов, ранее известная как «Агентство эффективных коммуникаций Инсайд» под руководством Андрея Пономарева. Координатор этой группы Виктор Пержан пробыл на Кипре почти всю осень. Ранее он засветился в Приднестровье, на востоке Украины и в Крыму.

Родом из трактира

По данным источника CDN, который получил эту информацию лично от Волобоева, активная фаза переговоров об организации на Кипре новой политической партии пришлась на осень 2016 года. Встречи организаторов проходили в известном трактире «Тарас Бульба» и караоке-клубе «Синатра» в Лимассоле, владельцем которых на тот момент значился сам Волобоев.

По информации источника CDN, в этих встречах, помимо Волобоева и Михневича, участвовали несколько крупных бизнесменов в сфере IT, а также владелец бывшего российского, а ныне международного венчурного фонда высокотехнологичных проектов Flint Capital, бывший гендиректор российского инвестиционного холдинга Finam Global Дмитрий Смирнов. Не будучи, в отличие от других участников заседаний, резидентом Кипра, Смирнов, по информации того же источника, регулярно прилетал на остров специально на эти встречи. После публикации расследования Смирнов связался с редакцией Cyprus Daily News и опроверг свое участие в организационных встречах ЕОП: «С ее основателями Волобоевым и Михневичем я элементарно не знаком и не имел с ними никаких контактов. Я не знаю, чем руководствовался ваш источник, который упоминал мое имя, но эта информация не имеет ничего общего с действительностью».

Трактир «Тарас Бульба» в Лимассоле

В октябре 2016 года на Кипр из Москвы, как нам рассказал тот же источник, прилетал Юрий Синодов, российский интернет-журналист, нынешний директор по развитию СМИ2 и главный редактор сайта Roem.ru, специализирующегося на освещении рынка интернет-компаний и социальных сетей. Синодов, по словам источника, активно привлекался к разработке партии.

«Сущие копейки»

В итоге «клуб IT-миллионеров» все же не в полном составе влился в ряды новой русской партии, но, по словам источника, знакомого с делами ЕОП и кипрской IT-тусовкой, «закинуть денег на нужды партии для этих ребят не составляло особого труда», потому что для них это «были сущие копейки».

По закону каждый гражданин Кипра имеет право пожертвовать любой политической партии в год не более 50 тысяч евро. Согласно официальной информации с сайта ЕОП и со слов источника, знакомого с Иваном Михневичем, вице-председатель партии и его жена Айгуль каждый год официально жертвуют на нужды ЕОП по 50 тысяч евро каждый.

В одном из разговоров (стенограмма разговора имеется в CDN) Волобоев упомянул, что его партию среди прочего финансирует один бизнесмен в сфере IT, который, по его словам, пока не готов к политической деятельности:

Он не готов идти в общественную жизнь. Он готов наслаждаться заработанными деньгами, тратить их. Он еще не дорос до того момента, когда ты, б**дь, понимаешь, что ох****льно и более кайфово не тратить деньги, а заниматься чем-то более глобальным, изменять общество! От этого больший кайф получаешь».

Есть и неофициальные пути финансирования. Например, Волобоев обращается за материальной поддержкой в российское посольство. Он пишет соответствующее письмо на имя посла, тот ставит на письме резолюцию на имя какого-либо российского бизнесмена, живущего или бывающего на Кипре, с просьбой удовлетворить прошение основателя партии. В других случаях Волобоев связывается с кураторами в администрации президента РФ, которая также дает указание какому-либо из русских бизнесменов на Кипре выделить официальные или неофициальные средства на поддержку русской партии.

Тактика и стратегия

За неопределенностью официальных политических целей ЕОП скрываются вполне конкретные тактические и стратегические задачи. Поскольку у партии нет членов и сторонников, ее деятельность мало чем напоминает привычную работу политиков: она не устраивает публичных партийных мероприятий, не распространяет агитационные материалы. Волобоев неоднократно говорил, что ему избиратели в принципе не нужны и что он никого агитировать не будет, рассказали нам несколько источников.

Но иногда ЕОП напоминает о себе разного рода политическими заявлениями или предложениями. Например, однажды партия предложила министру обороны создать российское подразделение в составе национальной гвардии Кипра из русских киприотов под командованием русскоязычных офицеров и проводить его регулярные сборы. А еще недавно партия выступила в поддержку свергнутого диктатора Боливии.

Последний пресс-релиз на партийном сайте в разделе «новости» был выпущен в начале мая 2019 года. Однако ЕОП контролирует почти все русскоязычные СМИ (кроме тех, которые подконтрольны посольству) и через них распространяет пропутинскую пропаганду.

Одна из важных тактических задач — скупка русскоязычных групп в кипрском сегменте Facebook, чтобы накануне парламентских выборов в 2021 году там доминировала ЕОП. Затем этими группами должны были манипулировать онлайн-тролли. По информации CDN, к весне 2019 года все русские группы уже были скуплены, также активно скупались местные грекоязычные группы.

Через социальные сети в среде русских киприотов активно стимулируется ксенофобия. С этой целью намеренно раздуваются самые мельчайшие бытовые конфликты между русскими мигрантами и киприотами. Русским внушается, что их на Кипре притесняют, что они должны защищаться, бороться за свои права и иметь для этого свое представительство в парламенте. Эта борьба с мифической русофобией успешно консолидирует русских мигрантов вокруг путинского режима.

Стратегическая же цель ЕОП — вырвать Кипр из Евросоюза. Со слов источника CDN, получившего доступ к партийным документам, задачи, которые стоят перед российскими спецслужбами на Кипре, выглядят примерно таким образом: «В зависимости от обстоятельств и текущей ситуации подготовить и создать кризис на Кипре». Среди вариантов кризиса, например, рассматриваются банковский (вывести один или два банка с Кипра либо обанкротить их), экономический (с помощью активных мероприятий и массированной информационной обработки резко сократить поток туристов).

Стратегическая цель русской партии — вырвать Кипр из Евросоюза

Политический кризис, по данным источника CDN, считается наиболее предпочтительным. Например, предполагается организовать массовые выступления местных жителей против действующих властей с целью проведения досрочных выборов. Кроме того, рассматривается вариант инициировать принятие законов о выводе британских военных баз с Кипра и выходе из состава Евросоюза. На заключительном этапе обсуждается возможность организовать массовые демонстрации протеста возле британских военных баз с элементами насилия. Таким образом, создание ЕОП можно трактовать как часть реализации общего плана по политической дестабилизации на Кипре.

Ренегаты

В одном из интервью Алексей Волобоев сообщил, что цель партии ЕОП на парламентских выборах в 2021 году — «собрать около 30 тысяч голосов наших избирателей и получить четыре места в парламенте Кипра». По данным источника CDN, Волобоев за полгода до парламентских выборов в 2021 году намерен провести массированную информационную обработку местного населения через кипрский сегмент Facebook.

Кроме того, надежды на прохождение партии в парламент он связывает с подкупом избирателей. ЕОП практически не берет в расчет грекоязычных киприотов, но полагается на поддержку двух групп электората — русскоязычных граждан, получивших гражданство Кипра, и понтийских греков, эмигрировавших из СССР в Грецию в 90-е годы и переселившихся на Кипр. С просьбой оказать влияние на последних представители администрации президента РФ (по инициативе Волобоева) обратились к миллиардеру из понтийских греков Ивану Саввидису, живущему в Греции (в российских СМИ он фигурирует как Саввиди). Саввидис предложил собрать перед выборами лидеров общины понтийских греков на Кипре, где он даст им настоятельные рекомендации убедить рядовых членов общины проголосовать за ЕОП. Сделать это, судя по всему, будет несложно, поскольку понтийские греки (как минимум, старшее поколение) регулярно смотрят российское телевидение и в целом легко поддаются влиянию российской пропаганды. По данным источника CDN, для покупки голосов на выборах 2021 года уже зарезервировано по меньшей мере 500 тысяч евро.

По кипрскому законодательству на выборах каждая партия должна выставить 56 кандидатов (по количеству членов парламента). Поскольку никакой осмысленной программы, которая могла бы привлечь избирателей, у партии нет, кандидаты подбираются не среди единомышленников, а среди людей, которые могли бы на выборах повлиять на личный круг — членов семей, коллег, друзей, пациентов (если кандидат — врач), членов этнических и религиозных общин и так далее. Естественно, таких кандидатов для участия в выборах можно привлечь только материальными стимулами.

Однако ЕОП не оставляет попыток попасть в парламент еще до голосования. По законам Республики Кипр, если действующий депутат парламента переходит в партию, которая не представлена в законодательном органе, она автоматически становится парламентской. Таким образом, в представительный орган власти можно попасть и без участия в прямых выборах. Поэтому лидеры партии ЕОП уже в конце 2017 года начали активно интересоваться депутатами всех уровней власти, которых в будущем можно переманить на свою сторону.

Как нам рассказал один из кипрских муниципальных депутатов, сразу после регистрации ЕОП ему позвонил Алексей Волобоев и предложил перейти в его партию. Так как шансы на будущие перевыборы от своей партии у источника CDN были невысоки, он серьезно обдумывал предложение лидера русской партии о переходе.

Подобные предложения от президента ЕОП стали поступать не только муниципальным, но и республиканским депутатам. ЕОП попыталась «перевербовать» депутата парламента Кипра Анну Теологу, прошедшую в парламент от центристского «Гражданского союза». Позже она вышла из родной партии и стала независимым депутатом. Cначала в политических «ухаживаниях» за Теологу наряду с представителями партии принимали участие и представители российского посольства. Затем ее не раз приглашали в Россию. В октябре 2017 года ей даже разрешили персонально сфотографироваться с Путиным на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза. Фото в своем Twitter она подписала: «С одним и единственным лидером» («With the one and only leader»). В июле 2019 года Теологу приезжала на международный форум «Развитие парламентаризма», который прошел в Москве.

Анна Теологу с Владимиром Путиным на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза 14 октября 2017 года

Даты официального объявления о переходе Теологу в ЕОП намечались и переносились: этому все время что-то мешало. Как нам рассказали осведомленные источники, о попытках переманить Анну Теологу в русскую партию стало известно руководству других парламентских партий Кипра, что вызвало у них крайне неодобрительную реакцию. В результате деятелям ЕОП будто бы дали понять, что до момента, пока они играют по правилам, никто их не трогает, они могут спокойно заниматься своими делами. Но как только Анна Теологу станет членом партии ЕОП, с ними начнут обращаться как с политическими противниками. Видимо, это предупреждение несколько остудило рвение русских партийцев, и переход Теологу в партию до сих пор не состоялся.

Но в разговоре с источником CDN Волобоев констатировал, что отчаиваться рано: «Теологу и так наша, пророссийская /…/ Она уже давно под контролем Москвы. Она всегда будет поддерживать нашу партию. А когда мы окажемся в парламенте, тогда мы с ней объединимся».