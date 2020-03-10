Нигерия вслед за Саудовской Аравией вступила в нефтяную войну против России 2 10.03.2020, 10:01

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У крупнейшей нефтедобывающей страны Африки есть возможность оперативно нарастить добычу до более 2 млн баррелей в день.

Нигерия вслед за Саудовской Аравией будет увеличивать добычу нефти в связи с развалом соглашения ОПЕК+. Об этом заявил в понедельник государственный министр нефтяной промышленности Тимипре Силва после встречи с президентом Мухаммаду Бухари, сообщает finanz.ru.

«Очевидно, что мы будем наращивать производство, поскольку складывается такая тенденция, - цитирует министра агентство Bloomberg.

По его словам, у Нигерии - крупнейшей нефтедобывающей страны Африки - есть возможность оперативно нарастить добычу до уровня выше 2 млн баррелей в день.

По данным ОПЕК, на январь Нигерия качала 1,77 млн баррелей в сутки с месторождений в дельте реки Нигер и на морском шельфе.

В течение года добыча в Нигерии может вырасти до 2,5 млн баррелей в день, то есть на 40% от текущих уровней. Долгосрочные планы правительства предполагают двукратное увеличение мощностей к 2025 году (до 4 млн баррелей в сутки).

Нигерийская нефть польется на мировой рынок вместе с саудовской. Начиная с марта-апреля Эр-Рияд отказывается от политики добровольных ограничений на поставки и перевыполнения соглашения ОПЕК+: с 9,7 млн баррелей в день добыча быстро увеличится до 10-11 млн баррелей.

Производственные мощности государственной нефтяной компании Saudi Aramco позволяют взвинить добычу на треть и качать ежедневно 12,5-13 млн баррелей. Цены на саудовскую нефть снижена 6 долларов для Азии, на 7 долларов для США и на 8 долларов - для Европы, где она конкурирует с российским сортом Urals.

C апреля Саудовская Аравия и Кувейт возобновят работу месторождений в «нейтральной зоне» - спорной территории на границе двух государств, где добыча была остановлена в 2014-15 гг.

В «нейтральной зоне» площадью 5,7 тысячи кв км находятся два залежи-гиганты Khafji и Wafrа, способные давать 500 тысяч баррелей в сутки.

Ответом России на ценовую войну, затеянную ближневосточными странами после отказа Москвы от соглашения ОПЕК+, станет увеличение добычи «Роснефтью» на 300 тысяч баррелей в день.

Россия может нарастить производство максимум на 2-3%, заявил в пятницу вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его словам, потери от выхода из соглашения составят 100-150 млн долларов в день, или более 50 млрд долларов в год.