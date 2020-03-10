В Казахстане запретили свободную покупку валюты

В Казахстане запретили свободную покупку валюты13
- 10.03.2020, 10:37
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Валютные операции разрешены только для выполнения обязательств.
Правительство запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству «Интерфакс» замминистра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов.
«На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный сектор, приобретать валюту только в рамках выполнения своих обязательств. В случае, если он покупает оборудование или погашает свои долги в виде валюты. Просто купить валюту и на сохранение - запрет осуществляется», - сказал Шолпанкулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства, вводил ли Казахстан запрет на покупку валюты.