В Казахстане запретили свободную покупку валюты 13 10.03.2020, 10:37

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Фото: nur.kz

Валютные операции разрешены только для выполнения обязательств.

Правительство запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству «Интерфакс» замминистра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов.

«На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный сектор, приобретать валюту только в рамках выполнения своих обязательств. В случае, если он покупает оборудование или погашает свои долги в виде валюты. Просто купить валюту и на сохранение - запрет осуществляется», - сказал Шолпанкулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства, вводил ли Казахстан запрет на покупку валюты.