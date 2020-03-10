Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии
- 10.03.2020, 10:56
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Опубликована статистика.
В сети распространили данные о масштабных потерях военного режима сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого наемниками из России.
Статистикой, собранной местными ресурсами, поделился в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает obozrevatel.com.
Как стало известно, турецкие военные в ходе операции "Весенний щит" ликвидировали 151 танк (117 – подбиты, 9 – выведены из строя и 25 – захвачены как трофеи). Также военные Асада-Путина лишились 48 БМП (32 – уничтожены, 1 выведена из строя и 15 – захвачены).
Сообщается также о следующих потерях:
11 CЗУ "ШИЛКA", из ниx 5 уничтожены и 6 взяты, как тpoфeи;
2 вертолета;
50 пpoтивотанковых paкeтныx кoмплeкcов;
99 aвтoмобилей;
11 БПЛA;
20 paкeтныx уcтaнoвoк;
13 единиц apтиллерийского оружия;
23 ЗУ 23 мм;
4 истребителя;
4 ПВO.