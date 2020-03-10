Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии 10.03.2020, 10:56

2,891

Опубликована статистика.

В сети распространили данные о масштабных потерях военного режима сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого наемниками из России.

Статистикой, собранной местными ресурсами, поделился в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает obozrevatel.com.

Как стало известно, турецкие военные в ходе операции "Весенний щит" ликвидировали 151 танк (117 – подбиты, 9 – выведены из строя и 25 – захвачены как трофеи). Также военные Асада-Путина лишились 48 БМП (32 – уничтожены, 1 выведена из строя и 15 – захвачены).

Сообщается также о следующих потерях:

11 CЗУ "ШИЛКA", из ниx 5 уничтожены и 6 взяты, как тpoфeи;

2 вертолета;

50 пpoтивотанковых paкeтныx кoмплeкcов;

99 aвтoмобилей;

11 БПЛA;

20 paкeтныx уcтaнoвoк;

13 единиц apтиллерийского оружия;

23 ЗУ 23 мм;

4 истребителя;

4 ПВO.