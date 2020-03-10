На совещании с правительством Лукашенко ни слова не сказал об упавшем рубле 13 10.03.2020, 11:09

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Оторвался от реальности?

«Салідарнасць» изучила заявления, прозвучавшие на фоне падения курса национальной валюты.

9 марта белорусский рубль сорвался вслед за российским. Произошло это в результате нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, вызвавшей обвал цен на нефть.

В понедельник Лукашенко провел совещание с руководством Совмина. Казалось бы, судьба национальной валюты на фоне главной новости дня должна была стать если не основной, то одной из ключевых тем на совещании.

Но нет. Мы изучили официальные публикации о совещании, но не нашли там ни одного упоминания о курсе белорусского рубля из уст руководителя страны.

В итоге успокаивать белорусов довелось уже после совещания у Лукашенко премьеру Сергею Румасу.