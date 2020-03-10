Навальный снял фильм-расследование «Паразиты» о российских пропагандистах 2 10.03.2020, 14:51

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Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер обнаружил цепочку компаний, связанных с главредом RT.

Главный редактор российского государственного канала RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян зарабатывают сотни миллионов рублей на посреднических услугах между государственными рекламодателями и каналом и на производстве программы для НТВ. Такие утверждения содержатся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает "Радио Свобода".

Навальный обнаружил цепочку компаний, предположительно связанных с Симоньян и ее мужем, которые производят программу Кеосаяна для компании НТВ на студии, принадлежащей RT, и размещают там рекламу. По оценке ФБК, через три рекламных агентства, одну студию и две компании Симоньян и ее муж заработали 720 миллионов российских рублей ($10 миллионов 112 тысяч) за три года.

Среди клиентов агентств – "Аэрофлот", МВД России, Благотворительный фонд ФСБ, фонд "Сколково" и миллиардер Виктор Вексельберг, состояние которого оценивается журналом Forbes в 11 с половиной миллиардов долларов. В схемах участвуют и близкие родственники супругов, утверждает ФБК.

Симоньян расследование фонда пока не комментировала.