Транспортировка нефти из Одессы в Мозырь обойдется в $3,2 миллиона 6 10.03.2020, 15:02

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«Нафтогаз Украины» согласовал цены.

«Укртранснафта» заключила контракт на предоставление британской BNK (UK) Ltd (дочерняя структура «Белорусской нефтяной компании») услуг транспортировки нефти. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинской транспортной монополии, сообщает Enkorr.

«Нафтогаз Украины» согласовал два допсоглашения к этому контракту, согласно которым стоимость услуг транзита составит до 80 млн гривен (3,2 млн долларов).

Ранее концерн «Белнефтехим» договорился с Socar Trading, торговым подразделением Госнефтекомпании Азербайджана, о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт Южный (Одесская область).

Первый танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти для БНК вышел из порта Джейхан (Турция) 5 марта. 20 марта ожидается второй танкер на 80 тыс. тонн с порта Супса (Грузия).

В марте также ожидается еще один танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Urals из Новороссийска (РФ).

Танкеры будут приняты на терминале «Укртранснафты» в Южном. Затем сырье будет прокачано по трубопроводу Одесса — Броды и далее по отрезку «Дружбы» на Мозырский НПЗ.

Последний раз Беларусь закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод «Южный-Броды-Мозырь» в 2011 году. Тогда из плановых 4 млн тонн на 2011−2012 г. было прокачано всего 0,9 млн тонн.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2020 года Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 37%, до 105,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. (77,2 тыс. тонн). Об этом Enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.