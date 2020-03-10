Forbes: Россия теряет доходы от нефти, которые помогли начать войну против Украины 10.03.2020, 15:48

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Режим Путина напрямую связан со стоимостью барреля.

Доходы от нефти создали современную Россию. Теперь цены на нее резко обвалились, пишет «Униан» со ссылкой на Forbes. Как Москва будет разбираться с этой проблемой?

Соглашение между ОПЕК включительно с Саудовской Аравией с одной стороны и Россией с другой развалилось шестого марта. Причиной стало то, что стороны не пришли к согласию относительно ответа на эпидемию коронавируса. Когда цены на нефть упали, Москва начала настаивать, что она способна со всем разобраться. Российское министерство финансов заверило, что страна сможет выдержать 6-10 лет при цене 25-30 долларов за баррель. И если будет надо, то можно взять средства из Фонда национального благосостояния РФ, который по состоянию на первое марта имел в распоряжении 150 миллиардов долларов.

Но ситуация абсолютно противоположная той, которая наблюдалась в начале века, когда баррель стоил рекордные 147 долларов. То было десятилетие, когда Владимир Путин консолидировал свою популярность как президент России.

«Стремительный рост цен на сырье после выборов в 2000 году закрепил систему Путина и продемонстрировал способность экономики России быстро расти», - сказал научный сотрудник программы по вопросам России и Евразии Chatham House Джон Лоф.

Издание пишет, что Лоф наблюдал за этими российскими изменениями вблизи. Ведь в 2003-2008 годах он был менеджером по иностранным делам в компании «ТНК-BP». Россияне становились богаче с ростом доходов от нефти и газа. Политические активы Путина тоже росли вместе с ценами на нефть.

«Думаю, без тех доходов система Путина не смогла бы закрепиться так, как она закрепилась», - сказал Лоф.

Но нефть влияла не только на внутреннюю политическую ситуацию в России. Россия все больше осознавала силу энергетического инструмента. Она хотела восстановить международное влияние. И в какой-то момент в Москве поняли, что у России есть ресурсы, которые нужны миру. Это сыграло ключевую роль в том, какую позицию страна заняла во времена президентства Путина.

«Трудно представить, что Россия была бы достаточно уверена или чтобы у нее были деньги для аннексии Крыма и вторжения в Украину в 2014 году. Она бы вряд ли вторглась в Сирию, чтобы спасти режим Башара Асада, если бы у нее не было денег, полученных благодаря мировой жажде к нефти», - пишет издание.

Все эти авантюры, а особенно аннексия Крыма, стали причиной появления западных санкций против Москвы. Некоторые наблюдатели предполагают, что, вероятно, Россия теперь надеется на появление проблем для американских производителей сланцевого газа в США из-за падения цен. Россия не позволила бы ситуации ухудшаться, если бы у нее не было плана. Кажется, она верит, что способна выдержать шторм. По крайней мере, заявления министерства финансов говорят именно об этом.

«Популярность Путина была построена, во-первых, на повышении уровня жизни дома, а во-вторых на военных успехах за рубежом. Первое начало разваливаться. Пока не понятно, смогут ли дальнейшие военные кампании это компенсировать», - говорится в статье.

Даже после шокового падения цен трудно предсказать появление такого кризиса, который смог бы подорвать президентство Путина.

«Пока паники нет. Однако, низкие цены на протяжении длительного периода повлияют на государственные расходы, а именно на обещания Кремля улучшить инфраструктуру и увеличить социальные расходы», - сказал Лоф.

Во времена задержек зарплат это может иметь политические последствия. Но, выстроив свою популярность благодаря росту цен на нефть, администрация Путина, кажется, подготовилась к тому, что может произойти после их резкого сокращения тоже.