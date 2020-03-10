Первый день судебного процесса по делу Втюрина 8 10.03.2020, 21:06

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Ранее бывший охранник Лукашенко пригрозил выдать государственные секреты.

Верховный суд 10 марта начал рассмотрение дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Шесть из 16 подсудимых уже в первый день полностью признали свою вину, пишет «Белсат».

На скамье подсудимых оказались 16 человек – чиновники, представители государственных банков и коммерческих структур. Часть из них обвиняют в получении, а часть – в даче взяток. Самый известный фигурант дела – бывший заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин. 4 из 16 человек находятся не под стражей: это представители бизнеса Владимир Томченко, Александр Бровка, Сергей Шарков и Юрий Пономарев. Мера пресечения Бровки – домашний арест, Шаркова – залог, Пономарева и Томченко – подписка о невыезде.

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

В течение первого дня прокуроры успели зачитать обвинения против 6 человек: генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, председателя правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликса Касперовича, заместителя начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрея Подгорного, представителя ООО «Мобильный сервис» Александра Бровки, топ-менеджера «БПС Сбербанка» Юрия Пономарева, представителя «АМТ-Груп Интернешнл» Михаила Пригара. Все они полностью признали свою вину в получении или даче взяток.

Согласно следствию, Касперович и Подгорный в течение 11 лет (2007-2018 гг.) брали откаты за согласование поставок банковского программного-технического обеспечения. Взятки от бизнесменов достигали сумм в 200 тысяч долларов за раз, деньги Касперович и Подгорный чаще всего делили в формате 50 на 50. В общей сложности сумма взяток за 11 лет превысила $ 860 тысяч. Только руководитель ООО «Мобильный сервис» Владимир Жилин передал двум банковским чиновникам $ 500 тысяч. Самую первую взятку, фигурирующую в обвинении, Касперовичу и Подгорному в 2007 году на собственной кухне передал еще один топ-чиновник Нацбанка – Игорь Кудасов (10 тысяч долларов – это была их доля из взятки одного из бизнесменов).

Фото: belsat.eu

Руководителя «Белтелекома» Сергея Сиводедова обвиняют в получении взяток на общую сумму в 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро в период с 2013 по 2019 гг. 70 тысяч долларов он получил от руководителя компании «Солидекс» Сергея Покрышко, $ 400 тысяч – от Жилина. Согласно следствию, откаты Сиводедов брал за подписание договоров на поставку структурам «Белтелекома» программно-технического обеспечения. Еще 15 тысяч евро в 2019 году ему передали граждане РФ, представители «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. «УГМК-Телеком» – это известный в РФ оператор связи, подконтрольный олигарху Искандеру Махмудову. Как ранее писал belsat.eu, самого Махмудова правоохранительные органы Испании и Германии подозревают в причастности к отмыванию денег русской мафии.

Андрей Втюрин в первый день суда ходатайствовал о том, чтобы рассмотрение его дела проходило в закрытом режиме, так как там будут затрагиваться государственные секреты. В частности, речь идет о работе Совета Безопасности, обязанностях и инструкциях госсекретариата, а также техническом обеспечении государственных органов. Однако просьбу Втюрина судья не удовлетворил, так как на данном этапе процесса для этого нет оснований. Между тем нельзя исключать, что некоторые заседания будут действительно проходить за закрытыми дверями.

Судебный процесс продолжится 11 марта в 11:00.

Напомним, об аресте Андрея Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. Сообщалось, что он может быть задержан по подозрению в получении взятки особо крупного размера. До работы в Совете безопасности Андрей Втюрин много лет руководил службой безопасности Лукашенко - с 2007-го по 2014-й. Он имеет два медали «За безупречную службу» (2-й и 3-й степеней), а также орден «За службу Родине» 3-й степени.

После задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси.