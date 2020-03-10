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Беларусь займет у Кувейтского фонда более $24 миллионов

  • 10.03.2020, 22:29
Беларусь займет у Кувейтского фонда более $24 миллионов

На что пойдут деньги?

Лукашенко подписал указ № 89 о привлечении в 2020—2025 годах внешнего государственного займа Кувейтского фонда арабского экономического развития. Деньги нужны для реконструкции больницы в Гродно, сообщает пресс-служба диктатора.

Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года. Деньги пойдут на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.


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