Акции США резко подорожали на планах Трампа 1 11.03.2020, 9:12

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Глава Белого дома решил влить $300 миллиардов в экономику.

Цены на нефть резко выросли на торгах во вторник, отыграв треть обвала понедельника, вслед за рынком акций США, который начал «оттаивать» после крупнейшего с 2008 года падения фондовых индексов, пишет finanz.ru.

На фоне вливаний ликвидности со стороны ФРС США и новостях о пакете поддержки экономики, который готовит администрация Дональда Трампа, торги в Нью-Йорке завершились в плюсе впервые за четыре сессии.

К 23.10 мск S&P500 прибавил 4,93%, Dow Jones - 4,89%, Nasdaq 4,95%.

Нефть Brent дорожает на 10,33% - майские фьючерсы на бирже ICE в Лондоне торгуются по 37,9 доллара за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 34,57 доллара за бочку с ростом цены на 11,47%.

Рынок ведет себя как сумасшедший во время «весеннего обострения», говорит управляющий директор E*Trade Financial Марк Левенгарт: его бросает то в жар, то в холод, а панические распродажи заканчиваются истерическими покупками.

«Курс успокоительного» для инвесторов готовит Белый дом: пакет налоговых стимулов, который может включать снижение налога на зарплаты (payroll tax), а также увеличения сроков бесплатных больничных, составит около 300 млрд долларов, рассказали Bloomberg источники в администрации. Кроме того, рассматривается возможность поддержать сланцевые компании, попавшие под удар обвалившихся нефтяных котировок.

Эти меры призваны не допустить рецессии в американской экономике из-за эпидемии коронавируса и ценовой войны на рынке «черного золота», развязанной бывшими союзниками - Саудовской Аравией и Россией. По словам источников Bloomberg, Трамп и его помощники работают над программой последние 10 дней и представят ее в деталях в ближайшее время.

ФРС США тем временем уже начала снабжать рынок дополнительными деньгами. Во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставил банкам 48,3 млрд долларов свежих кредитов репо, из них 25 млрд - на 2 недели и 23,3 млрд по операциям овернайт.

В четверг, 12 марта, ФРС проведет еще один раунд 14-дневного репо с расширенным лимитом - 45 млрд долларов, из которых 25 млрд новые деньги.

Баланс ФРС после 2-месячной паузы, которая продолжалась весь январь и февраль, снова начал расти. Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, за прошлую неделю он прибавил 83 млрд долларов и достиг 4,241 трлн долларов.

«Сильный отскок сегодня, даже если он удержится, не означает, что худшее позали. Инвесторам стоит ждать продолжения скачков вверх и вниз до тех пор, пока в ситуации с коронавирусом не появится больше определенности», - отмечает главный аналитик Bankrate.com. Грег Макбридж.