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Белорус выиграл в покер $765 тысяч

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  • 11.03.2020, 13:41
  • 1,479
Белорус выиграл в покер $765 тысяч

«Чемодан денег» достался ему на турнире в Сочи.

Наш соотечественник Никита Бодяковский в финальной битве одолел Артура Мартиросяна.

Как пишет pokeroff.ru, «хедз-ап продлился около часа. В основном Бодяковский оказывал давление на оппонента».

Итог турнира: Никита «fish2013» Бодяковский занял первое место (765 тыс. долларов), а Артур Мартиросян — стал вторым (495 тыс.).

Ранее сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.


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