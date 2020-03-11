Белорус выиграл в покер $765 тысяч 4 11.03.2020, 13:41

1,479

«Чемодан денег» достался ему на турнире в Сочи.

Наш соотечественник Никита Бодяковский в финальной битве одолел Артура Мартиросяна.

Как пишет pokeroff.ru, «хедз-ап продлился около часа. В основном Бодяковский оказывал давление на оппонента».

Итог турнира: Никита «fish2013» Бодяковский занял первое место (765 тыс. долларов), а Артур Мартиросян — стал вторым (495 тыс.).

Ранее сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.