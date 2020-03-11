Белорус выиграл в покер $765 тысяч

Белорус выиграл в покер $765 тысяч4
- 11.03.2020, 13:41
- 1,479
«Чемодан денег» достался ему на турнире в Сочи.
Наш соотечественник Никита Бодяковский в финальной битве одолел Артура Мартиросяна.
Как пишет pokeroff.ru, «хедз-ап продлился около часа. В основном Бодяковский оказывал давление на оппонента».
Итог турнира: Никита «fish2013» Бодяковский занял первое место (765 тыс. долларов), а Артур Мартиросян — стал вторым (495 тыс.).
Ранее сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.