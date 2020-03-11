США назвали условие, при котором могут продать Турции ЗРК Patriot 1 11.03.2020, 13:44

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Позицию Вашингтона озвучил представитель Минобороны.

В США заявили, что для получения Турцией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot стране придется для начала избавиться от закупленных прошлым летом российских ЗРК С-400. Об этом заявил представитель Минобороны Соединенных Штатов Джонатан Хоффман, пишет издание Military Watch.

Напомним, что Турция собирается развернуть первый батальон противовоздушных ракетных систем большой дальности С-400 в апреле. Комплексы были куплены у России и доставлены туркам в июле 2019 года. США выразили резкое недовольство сделкой и пригрозили Анкаре экономическими санкциями, а также исключили Турцию из программы поставки истребителей пятого поколения F-35. При этом, несмотря на покупку российских ЗРК, Турция по-прежнему проявляет интерес к покупке Patriot, что некоторые расценивают как уступку США с целью избежать экономического давления.

С-400 был выбран турецкой стороной вместо американских и китайских ЗРК ввиду его дешевизны и высоких возможностей — он может, например, поражать цели, движущиеся на гиперзвуковой скорости. Также теоретически комплекс способен сбивать самолеты-невидимки.

Неоднократно заявлялось, что российский комплекс превосходит Patriot.