Конституционный суд Беларуси выработал предложения по изменению Конституции 14 11.03.2020, 14:46

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О сути планируемых изменений не сообщается.

Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что уже выработаны предложения по изменению Конституции, передает interfax.by.

"Конституционный суд при работе над изменениями в Конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию", - сказал Миклашевич.

Как передает агентство, Миклашевич проинформировал о подготовке предложений по изменению Конституции после оглашения заключительной части послания КС Лукашенко и «палатам национального собрания».

О сути планируемых изменений не сообщается.

"Мы придерживались того, чтобы не нарушить принцип стабильного конституционного развития. Надо сохранить те конституционные положения, которые действительно показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. А в целом - чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны", - отметил глава КС.