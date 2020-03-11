В Беларуси изменят закон о занятости 11.03.2020, 22:12

иллюстрационное Фото: dpa

Что ждет нанимателей?

Разработка закона «Об изменении Закона Беларуси «О занятости населения» запланирована указом № 482 от 26 декабря 2019 года, которым утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год, пишет naviny.by.

Согласно этому плану новая редакция закона о занятости населения должна поступить в парламент в мае этого года.

Наниматели будут подавать новые сведения для общей базы данных

Разработчики проекта закона планируют закрепить в нем новые обязанности нанимателей.

Наниматели должны будут направлять в органы по труду, занятости и соцзащите информацию о наличии у них свободных рабочих мест (вакансий).

Кроме того, нанимателей обяжут передавать в органы по труду, занятости и соцзащите сведения о потребности в рабочей силе для осуществления дополнительных объемов работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам.

Как отмечают разработчики новой редакции закона, это позволит «сформировать наиболее полный информационный ресурс».

По имеющейся информации, этот ресурс, помимо общереспубликанского банка вакансий, будет включать банк данных спроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рабочую силу для выполнения работ по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности).

Нанимателям установят броню на особую категорию граждан

Сообщается, что в Беларуси разработаны меры, чтобы «обеспечить занятость» граждан, которые особо нуждаются в социальной защите. Это молодежь, инвалиды и лица, освобожденные из мест лишения свободы.

В 2006 году совет министров своим постановлением № 1595 утвердил положение о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

Согласно этому документу местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно устанавливают нанимателям броню для трудоустройства таких лиц.

Между тем, по мнению разработчиков новой редакции закона, в дополнительных гарантиях в трудоустройстве нуждается еще одна категория граждан.

Это лица, которые прекратили находиться в лечебно-трудовых профилакториях, лица, завершившие курс принудительного лечения по решению суда, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, зависимостью от других психоактивных веществ, которые трудоустраиваются на основании индивидуальной программы социальной реабилитации.

После того, как новая редакция закона будет принята и вступит в силу, местные исполнительные и распорядительные органы станут устанавливать броню нанимателям для трудоустройства таких граждан.