В Польше значительно увеличилась доля энергии из возобновляемых источников 11.03.2020, 22:52

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Аналитики представили доклад.

Аналитический центр «Энергетический форум» представил доклад «Энергетическая трансформация в Польше», согласно которому доля энергии, добываемой из возобновляемых источников в Польше, увеличилась, передает «Польское радио».

По словам Рафала Мацюка из «Энергетического форума», благодаря динамичному росту так называемой чистой энергии в прошлом году, доля энергии из возобновляемых источников в настоящее время превышает 15% всей структуры энергопотребления.

«Мы отметили значительный рост добычи энергии, особенно если говорить о ветряных электростанциях, чему способствовали погодные условия, а также о фотоэлектрических станциях, в которые активно инвестируют, в том числе частные пользователи», - сказал Рафал Мацюк.

Доклад «Энергетическая трансформация в Польше» также указывает на снижение производства электроэнергии из бурого и каменного угля. Доля угля в производстве энергии в прошлом году составила около 73%, то есть почти на 5% меньше, чем в 2018 году. Значение газа в энергетической структуре все еще растет.