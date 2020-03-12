закрыть
12 марта 2020, четверг, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

«Репортеры без границ» построили библиотеку в компьютерной игре Minecraft

  • 12.03.2020, 15:50
«Репортеры без границ» построили библиотеку в компьютерной игре Minecraft

В ней находятся тексты, которые не прошли цензуру. 

Международная организация «Репортеры без границ» ко Всемирному дню борьбы с киберцензурой (его празднуют 12 марта) запускает онлайновую библиотеку с подцензурными журналистскими текстами, пишет meduza.io. В эту библиотеку можно попасть с помощью виртуального конструктора Minecraft. Это одна из самых популярных игр в мире с месячной аудиторией в 112 миллионов человек.

Пользователь скачивает здание библиотеки, заходит в игру и попадает на остров длиной около километра. Там-то и находится библиотека с текстами, написанными журналистами со всего мира. В библиотеке есть отдельные секции с материалами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии.

На создание виртуальной библиотеки ушло три месяца. Ее конструированием занималась компания Blockworks, специализирующаяся на дизайне зданий и карт в Minecraft. Специалисты использовали более полутора миллионов блоков на постройку библиотеки и ее окрестностей.

По мнению «Репортеров без границ», Minecraft — наиболее подходящая площадка для запуска подобных проектов. Во многих странах власти блокируют доступ к новостным сайтам, изымают газеты и журналы. Представители организации уверены, что в таких условиях у молодого поколения нет возможности составить собственное мнение об окружающем мире. При этом запустить Minecraft и получить доступ к запрещенным журналистским материалам в 2020 году можно практически откуда угодно.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич