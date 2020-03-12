Bloomberg узнал о планах эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25 6 12.03.2020, 16:17

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Саудовская Аравия может утроить поставки нефти.

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По его данным, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене. Отмечается, что такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, испанские Repsol и CEPSA получили предложения от саудовской Saudi Aramco о поставках, превышающих стандартные объемы на 25-200%.

Как указывает Bloomberg, цена в $25 за баррель значительно меньше, чем цена российской экспортной марки Urals. Кроме того, традиционно Саудовская Аравия поставляла на европейский континент небольшие объемы нефти.

Bloomberg не удалось оперативно получить комментарии указанных компаний.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 6,1% - до $33,6 за баррель.