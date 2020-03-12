В Беларуси одобрили льготы для электрокаров 14 12.03.2020, 19:29

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Что изменится на рынке?

Лукашенко одобрил указ о стимулировании использования электромобилей.

«Онлайнер» спросили у игроков рынка, что изменится вместе с приходом льгот?

Мотивы правительства

«Страны, такие, как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции. Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, — цитирует слова правителя на совещании с Совмином пресс-служба. — Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам».

«Я уже дошел до того, что начал публично тестировать эти автомобили, не потому, что мне хотелось показаться в автомобиле или показать вам новый автомобиль, — дополнил Лукашенко. — Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться».

Эти слова были озвучены в понедельник. Сегодня, в четверг, стало известно, что указ одобрен, сообщает «Пул первого».

Основные положения проекта указа

Освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении.

Ставка НДС — ноль процентов при ввозе в РБ физлицами для личного пользования.

Физлица смогут вернуть уже уплаченный НДС при покупке электромобиля в пределах 500 б. в.

Льготы юрлицам, на балансе которых есть зарядные станции. Ставка НДС — ноль процентов.

Для установки зарядок не нужно будет изымать землю из земель общего пользования. Землю предоставят в аренду бесплатно.

Производители электротранспорта и зарядок получат право применять повышенный инвестиционный вычет (налоговые льготы).

Появится возможность сдавать капитальные строения (или их части) в аренду для установки зарядок.

Владельцев электротранспорта освободят от платы на парковках. На них появятся зарядные станции.

Кроме того, стоит напомнить, что в ЕЭК поддержали нулевую таможенную пошлину на электромобили, однако законодательно это еще не закреплено.

Что случится с рынком?

Мы попросили составить некоторые прогнозы сотрудников компании, специализирующейся на привозе электромобилей из США. По их мнению, увеличится ввоз в первую очередь более дорогих машин: «Указ повлияет в первую очередь на электрокары высокого ценового сегмента. Это легко просчитать. Например, побитый Nissan Leaf стоит 5 тыс. у. е., добавьте к этой сумме 15 процентов таможенной пошлины и еще 20 — НДС. Выходит сумма под 2 тыс. — только для того, чтобы ввезти. А теперь то же самое просчитаем для б/у Tesla за 20 тыс. Сэкономить получается 7 тыс. — намного более существенная цифра. Но опять же, это если обнулят растаможку. В то же время минус 20 процентов НДС — тоже хорошая возможность для покупки. Ведь не стоит забывать про льготы для многодетных — при желании переплата может составить только 7,5 процента. Найдите для Tesla конкурента на местном рынке за 21,5 тыс...»

«Еще одна возможная тенденция — падение привоза битых электромобилей, — отметили специалисты. — Сейчас это большая доля. После обнуления НДС и растаможки те, кто мог позволить себе купить только электрокар после ДТП, смогут всерьез задуматься над приобретением вполне целого варианта. То есть могут возникнуть условия, когда целый е-мобиль будет стоить столько же, во сколько обойдется та же модель, но с повреждениями, сегодня».

«Белоруснефть» — об инфраструктуре

«Белоруснефть» указом президента «О стимулировании использования электромобилей» является национальным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций в стране. Потому замгендиректора компании Андрей Котик посчитал необходимым прокомментировать Onliner готовящийся законопроект: «Принятие к рассмотрению проекта указа о стимулировании использования электромобилей, одним из пунктов которого является аннулирование НДС при покупке электромобилей, особенно выгодно для белорусов сейчас, когда многие автопроизводители выводят на рынок электрокары для массового сегмента. Теперь удобный, выгодный в эксплуатации и безвредный для окружающей среды транспорт станет еще доступнее, а к 2022 году, по обновленным международным прогнозам, и вовсе сравняется в цене с привычными нам автомобилями с ДВС.

Мы предполагаем, что уже к 2025 году до 100 тыс. водителей смогут пересесть на электромобили. Считаем, что инфраструктура в нашей стране готова для быстрого роста электротранспорта на дорогах и продолжает стремительно развиваться. Уже сегодня новая сеть электрозаправок Malanka насчитывает 251 зарядную станцию по всей стране и может заряжать до 9 тыс. электромобилей в день. В планах ─ к 2022 году увеличить масштабы и заряжать до 35 тыс. машин. Мы понимаем, что наша сеть не будет работать в одиночку — будет развиваться конкуренция, что всегда положительно влияет на разнообразие и качество оказываемых услуг».