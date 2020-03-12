Раскрыта главная особенность iPhone 12 1 12.03.2020, 22:26

Следующий смартфон удивит поклонников продукции Apple улучшенной камерой.

Следующий смартфон Apple получит камеру с трехмерным сенсором. О главной особенности iPhone 12 со ссылкой на источники на производстве сообщило издание Fast Company, передает lenta.ru.

3D-камера по типу сенсора в Face ID будет расположена на задней панели устройства и выполняет несколько функций. В частности, сенсор позволит более точно измерять глубину кадра для улучшения качества фотографий и поддержки дополненной реальности. Созданием трехмерных сенсоров для iPhone 12 займется компания Lumentum, которая является поставщиком компонентов для биометрического сенсора Face ID.

В актуальных iPhone сенсоры используются для сканирования лица пользователя и создания селфи с размытым фоном. Журналисты подчеркнули, что 3D-сенсоры можно встретить в устройствах компаний-конкурентов, например, Samsung Galaxy S20 Ultra. Однако производитель iPhone может использовать новые датчики для принципиально новых функций, связанных с AR. Fast Company отметило, что интерес американской компании к сфере дополненной реальности иллюстрируют слухи о работе над 3D-очками.

По мнению журналистов, специальная 3D-камера позволит пользователям создавать с помощью своих гаджетов особый цифровой контент. В частности, люди смогут встраивать трехмерные изображения в соцсети и взаимодействовать с ними. Издание напомнило, что кроме новой камеры, iPhone 12 должен получить поддержку работы в сетях пятого поколения.

Согласно японским инсайдерам, следующий iPhone получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi. Новый стандарт, названный IEEE 802.11ay, работает на частоте 60 гигагерц и позволяет передавать данные со скоростью до 40 гигабит в секунду с дальностью до 500 метров. В частности, новая технология будет использоваться для передачи информации между Apple-устройствами.