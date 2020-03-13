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«Белавиа» отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии и Россию

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  • 13.03.2020, 18:17
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«Белавиа» отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии и Россию
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Данный список может в дальнейшем измениться.

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии, а также в Россию из-за коронавируса, следует из информации, размещенной на сайте авиаперевозчика, передает interfax.by.

В частности, отменяются рейсы на определенные дни в Баку, Ереван, Брюссель, Лондон, Будапешт, Франкфурт, Берлин, Ганновер, Мюнхен, Тбилиси, Алматы, Нур-Султан, Ригу, Вильнюс, Кишинев, Белград, Харьков, Женеву, Стокгольм, Хельсинки, Париж, Ниццу, Прагу, Таллин.

Отменена также часть рейсов в ряд городов России - Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи.

Ранее "Белавиа" также информировала о приостановке полетов в Милан и Рим по 15 апреля включительно, а также до 31 марта отменила выполнение рейсов по вторникам и четвергам в Тель-Авив, оставив в расписании полеты только по воскресеньям. Кроме того, до 1 апреля отменены рейсы в Ашхабад.

Полный список отмененных на данный момент рейсов размещен на сайте авиаперевозчика. В пресс-службе "Белавиа" уточнили, что по мере развития ситуации с коронавирусом в мире данный список может в дальнейшем измениться.


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