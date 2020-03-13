В Минское море унесло плавучую баню с тремя мужчинами 9 13.03.2020, 18:26

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Их нашли в пяти километрах от берега.

Сегодня ночью мартовская гроза и ураганный ветер натворили много дел. В том числе не дали нормально попариться трем мужчинам, которые арендовали двухэтажный плавучий дом с баней «Аквилон» на понтоне. Как Onliner сообщили в ОСВОД, баню оторвало от берега и унесло в свободное плавание.

— О критической ситуации сотрудникам спасательных станций «Заславль-1» и «Заславль-2» в районе 22 часов сообщили сотрудники гостиницы и МЧС. Дежурные смены обеих станций были подняты по тревоге и на катерах вышли на поиски, — рассказывают в ОСВОД. — Руководство спасательной операцией принял начальник спасательной станции «Заславль-2» Петр Третьяков. В суровых условиях мартовской ночи, когда волна поднималась выше полутора метров, две группы спасателей — водолаз Максим Николаев, моторист Олег Черняк, старший моторист Олег Шишкин и моторист Владимир Шиманский — спасательных станций «Заславль-1» и «Заславль-2» вышли на поиски и людей, и плавучего дома.

Нашли уплывший дом примерно в 23 часа, он был обнаружен в 5 километрах от берега. Минская городская организация ОСВОД просит не шутить с непогодой — она сильнее.